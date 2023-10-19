Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka ile mücadele edecek

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde Darüşşafaka ile mücadele edecek. Seyircisi önünde ilk galibiyetini almak isteyen Bodrum temsilcisinde Başkan Dağlarca Çağlar, "Amacımız öncelikle bu ligde kalıcı olmak. Olabildiğince en üst sıralarda yer almak, play-off oynamak tabii ki de isteğimiz" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, Darüşşafaka'yı konuk edecek. Bitez Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çağdaş Bodrum Spor, üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından taraftarı önünde gülen taraf olmak istiyor.

Dağlarca Çağlar: "Bodrum halkının sayesinde başarı elde ettik"

Takımın gidişatı değerlendiren ve sezon sonu hedeflerinden bahseden Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Geçen sene şampiyon olarak geldik, bu sene daha farklı bir arenada olacağımızın farkındaydık. Şansımıza zorlu bir fikstürle başladık. Bunu bir yerde avantaj olarak görüyorum. İşin zorlu kısmını erkenden bitirip daha rakibimiz olan takımlarla bu saatten sonra karşılaşmaya başlayacağız. Takımımız oturdu, Ahmet'in pozisyonu bizim ihtiyacımız olan bir pozisyondu. Teknik heyetten de böyle bir istek geldi. Ahmet'in oyunculuğu ve kalitesini konuşmaya hiç gerek yok. Bu transferi gerçekleştirdik ve kadromuzu oturtturduğumuzu düşünüyorum. Ahmet'in ilk maçtan gösterdiği fark ortada, eminim ki o da takıma hızlıca uyum sağlayıp, faydalı olacaktır. Biz geçen seneden 5 oyuncumuzla devam ediyoruz, huzurlu aile ortamını sağlamak için eski oyuncularımızın, bizden önce gelen oyuncularımızın önemi olduğunu düşünüyorum. Ben eski ve yeninin uyumunun hızlı olduğunu ve bir problem olmadığını görüyorum. Bizim için Bodrum'da oynamamak maddi ve manevi anlamda dezavantajdı. Bu işin sponsor kısımları var ve biz manevi anlamda Bodrum'un takımı diye yola çıkmıştık. Bodrum halkının sayesinde biz bu başarıları elde ettik. Efes maçında gördük ki Muğla halkı sağ olsun, beklediğimizin çok ötesinde destek sergilediler. Ligde isteğimiz, olabilenin en iyisi olmak ama gerçekçi olmak lazım, biz yeni bir takımız. Amacımız öncelikle bu ligde kalıcı olmak. Olabildiğince en üst sıralarda yer almak, play-Off oynamak tabii ki de isteğimiz. Sahaya bu performansı koyabilirsek elde edebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erkan Veyseloğlu: "İlk hedefimize ulaştık"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyleyen Çağdaş Bodrum Spor Kaptanı Erkan Veyseloğlu da, "Benim bu sene burada 3. senem. Bu takımın başlangıcından bu zamana kadar burada bulunmak benim için büyük bir keyif ve büyük bir onur. Bu sene Süper Lig'e çıktık ve ilk hedefimize ulaştık. Benim açımdan artık kulübün ligde kalıcı olmasını istiyorum. Zor bir fikstürle başladık, bunun dezavantajlı olduğu düşünülebilir ama ben tam tersi düşünüp bu tarz takımlarla oynamanın Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için tecrübe olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ahmet Düverioğlu: "Hedef play-off"

Takımın yeni transferi Ahmet Düverioğlu ise, "Burada olmaktan çok mutluyum. Kısa bir zamanda çok iyi işler çıkaran bir takıma geldim. Bu heyecana katıldığım için çok mutluyum. Takıma katkılarımla elimden geleni yapacağım. Zor bir fikstürle başladık. O maçlarda istediğimiz sonuçları alamadık ama bizim hedefimiz play-off'a girebilmek. Bu takım bu kaliteye sahip bir takım. Beklentiler yüksek, başarıya endeksli bir takım olduğu için, inşallah hedefimizi gerçekleştirebiliriz" cümleleriyle duygularını aktardı. - MUĞLA