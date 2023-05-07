- Çağdaş Atan : "Gönül isterdi ki iki kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim"

KONYA - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konyaspor karşısında çalıştıkları yerden bir gol yediklerini belirterek, Konya gibi zor deplasmandan aldıkları 1 puanın moral verdiğini söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarısının vasat bir oyun şeklinde, 2. yarısının ise iyi futbolun oynandığı bir maç izlediklerini kaydederek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, "2. yarıda özellikle Gökhan'ı içeri soktuğumuz ve bekle 3-2-5'e döndüğümüz pozisyonlarda gerçekten çok iyi hücumlar yaptık. Boş alanlar bulduk, topa sahip olduğumuz anlar oldu. İlk yarıda bunları çok yapamadık. Aslında tekrar Gökhan içerideydi ilk yarıda ama biraz pas yapmaktan çekindik. Çok fazla uzun top kullandık. 2. yarı bunu daha ölçülü ve kıvamında yaptık. Aslında maç genelinde 4-5-1 durarak çok iyi bekledi oyuncularım. İyi savunma yaptık. Çünkü ceza sahasında çok etkili bir Diouf vardı. Soner'in koşuları vardı. Maalesef bugün çalıştığımız yerden bir gol yedik ama onun dışında rakibe çok önemli pozisyonlar vermedik. Tabii ki gönül isterdi ki 2 kere öne geçtiğimiz bir maçı galip bitirebilelim ama konum itibariyle ve puan farkı itibariyle Konyaspor'dan deplasmanda alınmış 1 puan, hem aradaki puan farkını koruma anlamında hem de üst tarafa biraz daha yaklaşma anlamında bize büyük moral verdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Konya önemli bir futbol şehri"

Konyaspor taraftarının her zamanki gibi takımını desteklediğine değinen Atan, "Burası önemli bir futbol şehri, burayı o anlamda çok önemsiyorum. Çok güzel bir statta iyi bir maç oynadık. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi gene bir lig arası var. Maalesef ritmimizi çok bozan durumlar ama yapacak bir şey yok. Gene önümüzdeki hafta maçımız yok. Ondan sonraki Alanya maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.