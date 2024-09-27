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Başakşehir'den Sivasspor'a Karşı 2-1 Galibiyet

Başakşehir'den Sivasspor'a Karşı 2-1 Galibiyet
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Başakşehir, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Çağdaş Atan, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının iyi oyunu ve Avrupa maçına hazırlık yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, Sivaslı şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı anarak, terörle mücadelede verilen son şehit olmasını umduğunu ifade etti.

Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Önümüzde şimdi Avrupa maçı var. Fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrılan Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Atan, "Sivaslı şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı anmadan toplantıya başlamak istemiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Umarım bu terör illetine verdiğimiz son şehit olur. Maça gelecek olursak muazzam bir giriş yaptık. Çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. İlk yarı hak ettiğimiz golü sonlara doğru attık. İkinci yarıya golle başladık. Erken final pasları atmaya başladık. 2-0'dan sonra Sivasspor tarafı uzun toplara döndüler. Son 10 dakika acı çektik. Oyuncularım çok acı çekerek ve iyi savunma yaparak skoru korumasını bildiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu anda 13 puandayız. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önümüzde şimdi Avrupa maçı var. Fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyorum. Sivasspor'a başarılar diliyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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