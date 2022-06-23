Büyükekşi: 1959 öncesi şampiyonluklar geçmişin konusu, öncelikle geleceğe bakacağız

"Yapay zeka ile gözlemci raporları hakem notlarını belirleyecek"

"Gözlemcileri stadyumlara göndermeyeceğiz"

TFF Başkanı son olarak federasyonda yapacakları tasarruflara değinerek, "Ben öncelikle kendim Futbol Federasyonu'nun arabasını ve şoförünü kullanmayacağım. Kendi aracımı kullanacağımı söyledim. Yönetim kurulumuzdan da aynı şeyi rica ediyorum dedim, hepsi de kabul etti. Güveni ve tasarrufu önce bizim oluşturmamız gerekiyor. Biz rol model olacağız. Personel konusunda da profesyonel bir insan kaynakları şirketiyle çalışacağız" diye konuştu.