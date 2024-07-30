BUÜ, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı

Bu yıl Macaristan'daki Debrecen ve Miskolc şehirlerinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 8 sporcu ile katılan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile damga vurdu.

Farklı ülkelerin üniversitelerinde eğitim gören yüzlerce öğrencinin katıldığı Avrupa Üniversiteler Oyunları tamamlandı. Macaristan'ın iki şehrinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 7 gün süren organizasyonda BUÜ de 8 sporcuyla karate ve kick boks branşlarında mücadele etti.

BUÜ Takımında yer alan sporculardan Aydın Aslan 71 kg K1 kategorisinde, Muhammed Beritan Calayır ise 75 kg K1 kategorilerinde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 67 kg Full Concact kategorisindeki Koray Sarı, 74 kg Kick Light kategorisindeki Zafer Şayık ve 86 kg K1 kategorisindeki Mücahit Sezer ise 2.lik kürsüsünde yer aldı. 94+ kg Kick Light katerorisinde mücadele eden Enes Gezer de 3.lük derecesine ulaştı. Kick Boks branşında yer alan Muhammed Enes Kofisoğlu ve Karate branşındaki Fatih Şen de BUÜ'yü en iyi şekilde temsil ederek takım arkadaşlarına destek verdi.

Türk Üniversiteleri en iyi ikinci takım oldu

İdari kadrosunda Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, Spor Şube Müdürü Mehmet Şerif Arslan ve Arş. Gör. Dr. Mehmet Nesim Kaya ile Olimpik sporcu ve Antrenör Eray Şamdan'ın yer aldığı BUÜ Takımı, tüm üniversiteler arasında en iyi takımlardan biri olmayı başardı. Türk üniversiteler ise organizasyonda 15 altın, 13 gümüş ve 24 bronz madalya ile Macaristan'ın ardından en fazla madalya toplayan 2. takım oldu. - BURSA