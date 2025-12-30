Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Hull City, Middlesbrough deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle İngiltere'de gündemin merkezine oturdu. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Hull City'nin yükselişi sonrası İngiliz basını, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları yaparak başarıyı manşetlere taşıdı.

HULL CITY, MIDDLESBROUGH DEPLASMANINDA SES GETİRDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, şampiyonluk adayları arasında gösterilen Middlesbrough'yu deplasmanda 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Kritik galibiyet, takımın son dönemdeki form grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Son haftalarda çıkışa geçen Hull City, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu seriyle puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

İNGİLİZ BASINI ACUN ILICALI'YI KONUŞUYOR

Hull City'nin yükselişi, İngiltere spor basınında geniş yankı buldu. TalkSport ve Sky Sports'un, kulübün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları gerçekleştirerek Hull City'nin başarısını gündeme taşıdığı belirtildi.

PREMIER LİG HEDEFİ İÇİN EMİN ADIMLAR

Hull City'nin bu sonuçlarla Premier Lig hedefini daha da netleştirdiği ifade edilirken, takımın sezonun kalan bölümünde play-off yarışında iddialı bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor.