Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Güncelleme:
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Hull City'nin başarısı İngiltere spor basınında geniş yankı buldu. İngiliz basını, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları yaparak Hull City'nin yükselişini gündeme taşıdı.

  • Hull City, Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
  • İngiliz basını, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları yaptı.

Hull City, Middlesbrough deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle İngiltere'de gündemin merkezine oturdu. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Hull City'nin yükselişi sonrası İngiliz basını, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları yaparak başarıyı manşetlere taşıdı.

HULL CITY, MIDDLESBROUGH DEPLASMANINDA SES GETİRDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship temsilcisi Hull City, şampiyonluk adayları arasında gösterilen Middlesbrough'yu deplasmanda 1-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Kritik galibiyet, takımın son dönemdeki form grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Son haftalarda çıkışa geçen Hull City, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu seriyle puanını 41'e yükselten Hull City, play-off hattı için güçlü bir aday haline geldi.

İNGİLİZ BASINI ACUN ILICALI'YI KONUŞUYOR

Hull City'nin yükselişi, İngiltere spor basınında geniş yankı buldu. TalkSport ve Sky Sports'un, kulübün sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı ile canlı yayın bağlantıları gerçekleştirerek Hull City'nin başarısını gündeme taşıdığı belirtildi.

PREMIER LİG HEDEFİ İÇİN EMİN ADIMLAR

Hull City'nin bu sonuçlarla Premier Lig hedefini daha da netleştirdiği ifade edilirken, takımın sezonun kalan bölümünde play-off yarışında iddialı bir şekilde yoluna devam etmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBaklava künefe:

Acun bu tarz benim ve survivor gibi yarışmalar yapıp çıplakları çıkara çıkara sayende ülkede tecavüzcüler çoğaldı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

vakıflarda 45 cocugun ırzına gecenlkerv acuru izleyenlerde değildi

yanıt5
yanıt3
Haber YorumlarıEngin Çalık:

demin ingilteredeki arkadaşa sordum kimse tanımıyor dedi?? hangi ingiltere bu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

dün londradaydım bi yemek yemek için lokantaya girdim bütün personel toplanmış acun u konuşuyodu metroya binecektim baktım herkez acun acun diye bağırıyodu metro hareket etmedi meğer bütün ingiltere bu durumdaymış ben de zannettim sadece londra böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

