Rakibinin cinsiyeti tartışılıyor! Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Tayland'dan Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. Busenaz, son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

RAKİBİNİN CİNSİYETİ TARTIŞILIYOR

Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet tartışmaları sürüyor. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan başka bir isim olan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekilmiş, bu olay olimpiyatlara damga vurmuştu. Öte yandan Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde yenildiği Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'in de cinsiyeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Janjaem Suwannapheng

FENERBAHÇE'DEN BUSENAZ'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olan milli boksöre sarı-lacivertli takımdan teşekkür paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda, "Sen bizim gururumuz, sen bizim gözbebeğimiz! Emeklerine teşekkür ederiz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman seninle Busenaz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi bulunan ve Trabzonlu olan milli boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. Busenaz, son olarak Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Başarılı boksör, 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda da altın madalya uzanmıştı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, mücadele ettiği kadınlar 66 kiloda çeyrek finaldeki rakibine yenilerek Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti.