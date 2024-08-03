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Rakibinin cinsiyeti tartışılıyor! Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

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Kadınlar 66 kiloda mücadele eden son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 kaybederek Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti. Öte yandan Busenaz'ı eleyen Suwannapheng'in cinsiyeti sosyal medyada tartışılmaya başladı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Tayland'dan Janjaem Suwannapheng ile karşılaştı.

ÇEYREK FİNALDE VEDA ETTİ

Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo çeyrek final maçında Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'e 4-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. Busenaz, son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

RAKİBİNİN CİNSİYETİ TARTIŞILIYOR

Paris Olimpiyatları'nda cinsiyet tartışmaları sürüyor. Kadınlar 66 kiloda mücadele eden İtalyan boksör Angela Carini, cinsiyeti tartışılan başka bir isim olan Cezayirli rakibi Imane Khelif ile yaptığı maçın ilk dakikasında sahadan çekilmiş, bu olay olimpiyatlara damga vurmuştu. Öte yandan Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek finalde yenildiği Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng'in de cinsiyeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda ettiJanjaem Suwannapheng

FENERBAHÇE'DEN BUSENAZ'A TEŞEKKÜR

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu olan milli boksöre sarı-lacivertli takımdan teşekkür paylaşımı geldi. Yapılan paylaşımda, "Sen bizim gururumuz, sen bizim gözbebeğimiz! Emeklerine teşekkür ederiz, kalbimiz ve desteğimiz her zaman seninle Busenaz!" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998'de Bursa'da doğdu. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi bulunan ve Trabzonlu olan milli boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusu. Busenaz, son olarak Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova'yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Başarılı boksör, 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda da altın madalya uzanmıştı. Son olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, mücadele ettiği kadınlar 66 kiloda çeyrek finaldeki rakibine yenilerek Paris Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Paris Olimpiyatları Busenaz Sürmeneli Busenaz Sürmeneli Tayland Paris Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (46)

Gjerj Kastoroiti:

simarmaya çok yatkın milletiz müstahak dün rakibini yenerken şımarık şımarık haraketler basarayi kaldırmak çok onemli

219
323
yanıtYanıtla
Hek Tor:

Aynen... Eleştirmeye bile gelemiyor sosyal medya kuruluşları. Eli cebinde ateş etmişmişmiş, karizmaya bakmış ta mışmış... La diğer ülke yarışmacıları da eller cebindeydi diyorsun, kızıyorlar iyi mi.

yanıt57
yanıt129
Perwer:

Türk milli takım sporcularının burunları 10 metre havada, olimpiyat ve diğer uluslararası müsabakalarda saçma sapan hareketler yapmakla meşguller. Birer birer dökülünce de, karşısındaki erkek miydi? Şöyle oldu veya böyle oldu şeklinde bahaneler öne sürüyorlar. Bu kafayla başarı elde edemezsiniz. Olimpiyatta cinsiyet araştırması yapacaksanız, bir de ebrar karakurta bakın derim

yanıt27
yanıt60
Melih Bayrak:

kesinlikle doğru yorum bizimkinde bir ego var zerre mutevazilik yok sporcu biraz mütevazı olur.boyle şımarık olursan rakip seni böyle döver gönderir.

yanıt84
yanıt106
akif gobel:

ilk önce vargas ve ebrar kadın ikincisi istediği gibi şımarık şımarık haraketler yapabilir sana sorucak hali yok insanların dış görünüşüne göre yargılama hakkını kim veriyor sana sen kimsin acaba

yanıt58
yanıt73
Ne Demeli:

Yorum katılmamak mümkün değil aynı şeyleri düşündüm, inşallah yarın biri bu hareketlerin sonucunda facanı indirmez dedim kendi kendime indirdiler...

yanıt22
yanıt26
Musa Coban:

erkekle mücadele etmiş

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BOZKURT_07 null:

verdiler coşkuyu verdiler coşkuyu patır patır dökülmeye başladılar bu sene olmaz bu şekilde arkadaş yinede emeklerine sağlık yapacak birşey yok

43
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yanıtYanıtla
Caner Alp:

Ne anlatıyorsun kadının karşısına top çıkarmışlar kadınla erkeğin gücü birmi?

yanıt257
yanıt7
Siranuş Nermer:

o nee, adamla bıks etmiş ??

163
7
yanıtYanıtla
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