Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

17-26 Şubat tarihlerinde, yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda düzenlenen Buse Tosun U17-U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birbirinden çekişmeli mücadeleler devam ediyor.

Buse Tosun U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nın birinci gününde yapılan elemelerin ardından beş siklette madalya alan sporcular belli oldu. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Niyazi Özçelik, Türkiye Spor Yazarları Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Avrupa Şampiyonu Buse Tosun ve Milli Güreşçi Avrupa üçüncüsü Abdullah Coşkun tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR