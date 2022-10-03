Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursasporlu futbolcular çift kale maç yaptı

Spor Haberleri

Bursasporlu futbolcular çift kale maç yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Çift kale maç yapan yeşil-beyazlı takım yarın Ankara'ya giderek son çalışmasını orada gerçekleştirecek.

TFF 2. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde dar alanda çift kale yaptı. Yarın sabah saatlerinde yola çıkacak olan Bursaspor, son antrenmanı Ankara'da yapacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ankaraspor Bursaspor Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title