Bursaspor ve Eskişehirspor, Orman Yangınları İçin Dostluk Maçı Yapacak

Bursaspor ve Eskişehirspor, Orman Yangınları İçin Dostluk Maçı Yapacak
Bursaspor ile Eskişehirspor, 16 Ağustos'ta dostluk maçı oynayarak orman yangınlarının yaralarını sarmak için destek olacak. Maçın gelirleri, yangın bölgelerine bağışlanacak.

BURSASPOR ile Eskişehirspor, orman yangınlarının yaralarını sarmak için, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Ağustos'ta yapılacak dostluk maçında yeşil sahaya çıkacak. Geliri yangın bölgelerine bağışlanacak olan ve dün satışa sunulan biletlerden 24 bini, 24 saatte satıldı.

Bursaspor ile Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 16 Ağustos'ta saat 20.00'da Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda dostluk maçına çıkacak. Maç gelirleri ise Bursa ve Eskişehir'de çıkan orman yangınlarının yaralarını sarmak için Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın başlattığı kampanyaya bağışlanacak. Bursaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dostluk maçı için ilk 24 saatte 24 bin biletin satıldığı açıklandı.

Bursaspor ve Eskişehirspor'un 16 Ağustos'ta oynanacağı dostluk maçı için bilet satışları, stadyum gişelerinde ve online olarak devam ediyor.

