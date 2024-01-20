Üye Girişi
Haberler

Bursaspor'un 3 puan silme cezası onaylandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursaspor Kulübü'nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı. Yeşil-beyazlıların 14 puanı 11'e düşecek.

Bursaspor Kulübü'nün, aldığı 3 puan silme cezasına karşı yaptığı itiraz reddedildi ve bugün itibariyle Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre karar onandı. Yeşil-beyazlıların 14 puanı 11'e düşecek.

Bursaspor'un puan silme cezası resmileşti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yeşil-beyazlı kulübün yaptığı itiraz sonrası yaptığı inceleme üzerine açıklama yayımladı. Tahkim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda Kulüp Lisans Kurulu'nun Bursaspor'a verdiği 3 puan silme cezasını onadı. 14 puanı bulunan Bursaspor'un puanı böylece 11'e düşecek ve ligde son sıraya gerilecek. Tahkim Kurulu'nun yaptığı açıklama şu şekilde: "Bursa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 30.11.2023 tarihli E.2023/159 - K.2023/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 12.01.2024 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Bursaspor Bursa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK PARTİ ADAY TANITIM CANLI YAYIN | AK Parti İstanbul ilçe belediye başkanları açıklandı mı? Haliç Kongre Merkezi aday tanıtım İZLE! Mesut Üner kimdir, kaç yaşında? Mesut Üner ne mezunu? Recep Erol kimdir, nereli? Recep Erol ne mezunu? Recep Erol hayatı ve kariyeri! Mustafa Günaydın kimdir, nereli? Mustafa Günaydın ne mezunu? Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title