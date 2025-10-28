Haberler

Bursaspor, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Karşılaşacak

Güncelleme:
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Antalyaspor'a konuk olacak. Maç 29 Ekim'de saat 20.30'da oynanacak. Takımın hazırlıkları tamamlandı ve Antalya'ya hareket ediliyor.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Antalyaspor'a konuk olacak. Maç 29 Ekim'de saat 20.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı. Antrenman Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden çalışma taktik uygulamalarla sona erdi.

Mücadele 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Tek maç eleme usulündeki karşılaşmada hedef tur atlamak. Yeşil beyazlı kafile, karşılaşma için bugün Antalya'ya hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
