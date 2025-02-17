Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı

Bursaspor tribünlerinden "İsrail futboldan men edilsin" çağrısı

Bursaspor tribünlerinden
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor taraftarları, Nesine 3. Lig'in 20. haftasındaki Anadolu Üniversitesi maçında soykırımcı İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi. UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulunan yeşil-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açıldı.

Bursaspor taraftarları, Nesine 3. Lig'in 20. haftasındi Anadolu Üniversitesi ile oynanan maçta soykırımcı İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösterdi.

"İSRAİL'İ FUTBOLDAN ATIN"

Bursaspor, maçtan 4-1 galip ayrılırken taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra soykırıma sessiz kalmayarak tribünlerde katil İsrail'i protesto etti. UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulunan yeşil-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açıldı.

Bursaspor tribünlerinden 'İsrail futboldan men edilsin' çağrısı

DAHA ÖNCE DE KOREOGRAFİ YAPMIŞLARDI

Yeşil-beyazlı taraftarlar, 19 Ocak'ta Bursa'da oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli kartonlar ile Filistin bayrağı koreografisi yapmış ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları atmıştı.

Bursaspor tribünlerinden 'İsrail futboldan men edilsin' çağrısı

CELTIC TARAFTARINDAN DESTEK GELDİ

Bursaspor'un protestosuna destek İskoçya'nın dünyaca ünlü kulübü Celtic'in taraftarlarından geldi. North Curve Celtic adlı taraftar grubu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursaspor taraftar grubu Maraton Platformu'nun açtığı pankarta yer verdi. Celtic'in taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıkları maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstermiş tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etmişti. Tribünlerde UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") yazılı pankart açılmıştı.

Bursaspor tribünlerinden 'İsrail futboldan men edilsin' çağrısı

"KATİLLERİ ARAMIZDA İSTEMİYORUZ"

Maraton Platformu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin katliamına karşı ciddi bir çağrı olan global hareketin parçasıyız. Celtic taraftar grubu Green Brigade, dünyada İsrail için benzer duyguları besleyen tüm taraftarlara çağrıda bulundu, bu hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz! İsrail'e karşı durma cesaretinde ve Filistinlilere destek olan Green Brigade ve diğer tüm taraftar gruplarına teşekkür ederiz. Katilleri aramızda istemiyoruz! İsrail'i futboldan at!"

FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
img

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
img

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Genc:

Helal olsun Busraspora. Başka takımlardan da böyle seyler bekliyoruz özellikle dört büyük takımlardan

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Canlı anlatım! İnanılmaz hata, top direkte patladı

İnanılmaz hata! Top direkte patladı
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.