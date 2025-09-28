Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan: 'Mağlubiyet bizi üzdü ancak telafi edeceğiz'

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, Isparta 32 Spor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından ilk mağlubiyetin kendileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ancak bu durumu telafi edeceklerini vurguladı.

Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 1-0 kaybedilen Isparta 32 Spor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yenilgiyi beklemediklerini ifade eden Çağlayan, bu mağlubiyetin kendileri için ağır geldiğini söyledi.

"Hiç planlarımızda yoktu"

Çağlayan, mağlubiyetin kendileri için sürpriz olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

"Hiç planlarımızın içinde olmayan bir durumdu. Ekim ayının sonuna kadar fire vermeden geçmeyi hedefliyorduk. Futbolun doğasında bu tür sonuçlar var. Çok üzgünüz ve mahcup olduk. Çünkü bu taraftarın karşısında kaybetmek daha da ağır geliyor. Lig uzun bir maraton. Özellikle bizim grubumuzda her hafta sürpriz sonuçlar yaşanabilir. Isparta 32 Spor'u tebrik etmek lazım. Belki maçın hakkı bu değildi ama sonuçta sahadan 1-0 galip ayrıldılar. Liderlik el değiştirebilir ama biz sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz."

"Moral bozukluğu var ama toparlayacağız"

Çağlayan, oyuncularının moral durumuna da değinerek şunları söyledi;

"Soyunma odasında hava çok düşüktü, moraller bozuktu. Ama onları toparlamamız gerekiyor. Çünkü sahada mücadele eden onlar. Her şeyin farkındalar ve bu mağlubiyetin bir yol kazası olduğunun bilincindeler. Önümüzdeki hafta tekrar galibiyet serisine başlayacağız."

Sakatlıklar dikkat çekiyor

Takımda yaşanan sakatlık sorunlarına da değinen Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan;

"Geçen haftadan bu yana sakat oyuncularımızın sayısı fazlaydı. Ama sonuçta hepsi bizim futbolcumuz ve hepsine güveniyoruz. Özellikle Tayfun Aydoğan'ın sakatlığı bizi üzdü. Diğer oyuncularımız yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bir hafta, on gün içinde tam kadro antrenmanlara devam etmeyi planlıyoruz." - BURSA