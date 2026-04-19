Mustafa Er: 'Bursaspor taraftarı muazzam. Onlar her şeyin çok daha iyisini hak ediyor'

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Somaspor'u 5-1 yenerek şampiyonluklarını ilan ettiklerin maçın ardından, "Bursaspor taraftarı muazzam. İnanılmaz bir atmosfer var. Onlar her şeyin çok daha iyisini hak ediyor. Bursaspor hak ettiği yerlere en kısa zamanda gelecektir" dedi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında sahasında Somaspor'u 5-1 mağlup ederek lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çok mutlu olduklarını söyleyen Er, Açıkçası çok mutlu ve gururluyum. Burası hep söylüyoruz. Bizim futbola başladığımız, antrenörlüğe başladığımız, her şeyin borçlu olduğumuz yer. Bu şekilde bir başarı elde edebilmek çok çok çok keyifli. Çok çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Ama burada yani ben bütün şehre aslında teşekkür etmek lazım. Şehir, camia, taraftar, başkan, yönetim kurulu, şehir dışından gelenler, futbolcu kardeşlerimiz, kulüp personelimiz, teknik ekip, siz basın meslektaşlarımız. Gerçekten zorlu bir süreçti Bursaspor için. İki yıldır şampiyon olan bir Bursaspor var. Ben biraz önce de içeride oyunculara da söyledim. Yani şu an mevcut Türkiye Ligi'nde de baksanız birçok ligde, üçüncü ligde, ikinci ligde, birinci ligde çok iyi oyuncular alıp maddi imkanları çok çok sağlıklı olan birçok kulüp başarıyı elde edemeyebiliyor, ki çok örnekleri var. Bu anlamda iki yıl üst üste şampiyon olarak üst lige çıkmak çok değerli. Bunda bizim de bir payımız olduysa ne mutlu. Ama ben şunu söylemek gerekiyor. 2 yıl boyunca bu kulübe hizmet etmiş herkese teşekkür etmek lazım. Yani günahıyla, sevabıyla hepimizin ufak tefek hataları her zaman oluyor. Yani herkesin bu başarıda ciddi katkısı var. Ben herkese bu anlamda teşekkür ederim. Taraftar zaten yani muazzam. Yani içeriden bizim dışarı gördüğümüz atmosfer inanılmaz bir atmosfer. Onlar her şeyin çok daha iyisini hak ediyorlar. İnşallah Bursaspor hak ettiği yerler, herkes söylüyor ya, hak ettiği yerlere en kısa zamanda gelecektir. Dediğim gibi çok mutlu, gururluyuz. Yani başka tarif edebileceğim hiçbir şey yok açıkçası. Çok mutluyum" diye konuştu.

"13 hafta önce averajla ikinciydik, bugün son hafta yedi puan farkla birinciyiz"

"Aslında ne şampiyon olurken çok iyisiniz, ne de her şey olumsuzken çok başarısızsınız" diyen Mustafa Er, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yani başarı ve başarısızlık aslında bu işte kardeştir. Birçok etken var, birçok dinamik var. Yani birçok o etkenlerin hepsinin harekete geçmesi gerekiyor. Ben o anlamda o günleri de yaşamamız gerekiyordu belki de. Yani çünkü insan acı çekerek büyüyor. Aslında acı çekerek olgunlaşıyor. Belki hataları onu olgunlaştırıyor. O günler de yaşanması gerekiyordu belki. Hem camia için hem bizim için. Bilmiyorum. Ben hep, hep hayırlısı diyorum. Bulunduğum yere şükrediyorum. Yani bunu Cenab-ı Allah bu senemize nasip etti. Biz elimizden geleni yaptık. Biz de çok çalıştık. Sebepleri yerine getirdik. Bu anlamda dediğim gibi çok mutluyuz. 13 maç muhteşem bir rakam. 13 hafta önce averajla ikinciydik, bugün son hafta yedi puan farkla birinciyiz. Çok değerli. Sadece 4 gol yedik. O her anlamda çok sağlıklı. Ama çok iyi bir oyuncu grubu var. Yani çok karakterli. Oyunculukları da iyi, karakterleri de çok iyi. Ama dediğimiz gibi yani şu var, her şey olgunlaştırıyor bizi. Yani bu işlerde birçok etken var. Dediğim gibi başarı için zaten şu anki yapı çok sağlıklı. Biz de aslında üzerimize düşeni yaptık bu anlamda. Çok mutluyum. Bugün burada 45 binden fazla seyirci vardı. Çok ya çok mutluyum. Hani o anı tarif etmek aslında çok zor. Yani annem bugün ilk defa maça geldi. Yani annem hiç maçıma gelmez. Bugün maçıma geldi, mutluyum. Babamın da burada olmasını isterdim açıkçası. Çok mutluyum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı