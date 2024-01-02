Bursaspor Devre Arası Çalışmalarına Başladı
Bursaspor, devre arası çalışmalarına bugün yapılan idmanla başladı. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas oyunları ve taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Bursaspor'da devre arası çalışmaları bugün yapılan idmanla başladı.
Bursaspor devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile başladı. Antrenör Barış Filiz gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA