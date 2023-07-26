Üye Girişi
Haberler

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Haberleri

Bursaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi ve kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title