Bursaspor Basketbol Takımı'nı 1.20'lik minikler terletti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bursaspor Basketbol Takımı, Büyükçekmece maçı öncesi altyapıdaki minik sporcularla TOFAŞ Spor Salonu'nda antrenman maçında karşı karşıya geldi. Parkede yaşanan mücadele, zaman zaman sert temposu ve sürpriz anlarıyla dikkat çekti.

Maçın başında A Takım oyuncuları fiziksel üstünlüğünü ortaya koyarken, "dev adamlar miniklere acımadı" dedirten anlar yaşandı. Tecrübeli oyuncular sert savunma ve hızlı hücumlarla oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalıştı.

Ancak karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde sahneye minik basketbolcular çıktı. Cesur oyunları ve bitmeyen enerjileriyle tempoyu artıran minikler, A Takım oyuncularını zaman zaman zor durumda bıraktı. Özellikle hızlı hücumlarda ve mücadele gücünde minikler, "devleri terleten" performanslarıyla dikkat çekti. Parkede iki tarafın da geri adım atmadığı mücadele, tribünlerde bulunan velilerden büyük alkış aldı. Saha kenarında antrenörler ise karşılaşmayı dikkatle takip ederek sık sık uyarılarda bulundu.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma boyunca 23 Nisan coşkusu ile rekabetin sertliği aynı anda yaşanırken, ortaya renkli ve çekişmeli görüntüler çıktı. Kameralara yansıyan anlar ise maçın temposunu gözler önüne serdi.

Bursaspor takım kaptanı Tevfik Akdemir, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklara armağan edilen bu günde onların bu kadar cesur oynaması çok değerliydi. Biz de zaman zaman sert oynadık ama onların mücadelesi gerçekten takdire şayandı. Umarım ileride çok daha iyi yerlerde olurlar" dedi.

Takım oyuncusu Yavuz Gültekin ise, "Bugün sahada hem rekabet hem de büyük bir enerji vardı. Miniklerin bu kadar istekli olması bizi de motive etti. Açıkçası biz de zorlandık. Herkes için çok özel bir gündü" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma, yüksek tempo ve bol alkış eşliğinde sona ererken, Bursasporlu oyuncular kritik Büyükçekmece maçı öncesi son hazırlıklarını bu özel etkinlikle tamamlamış oldu. - BURSA

