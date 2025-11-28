Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü, İslami Dayanışma Oyunları'nda Başarı Gösteren Öğrencileri Ağırladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İslami Dayanışma Oyunları'nda dereceye giren milli sporcu öğrencileri ağırladı.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında 7-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden BUÜ'lü öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ı ziyaret etti. Yer aldıkları müsabakalarda derece yapan ve madalya kazanan öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında yer almaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

"Örnek oluyorsunuz"

Rektör Yılmaz, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada; "Üniversitemiz son yıllarda sportif faaliyetler konusunda oldukça iddialı bir hale geldi. Olimpiyat, dünya, Avrupa ve daha nice madalyalar kazanan sporcu öğrencilerimiz var. Hatice, Berke ve Eray bunlardan bazıları. Takım halinde mücadele eden ve ciddi başarılar kazanan öğrencilerimiz de var. Her biri ile gurur duyuyoruz. Son olarak İslami Dayanışma Oyunları'na 5 öğrencimiz katıldı. 4 altın, 1 bronz madalya almayı başardılar. Sizleri gönülden tebrik ediyorum çocuklar. Sadece arkadaşlarınıza değil, tüm ülke gençlerine örnek oluyorsunuz. Üniversite olarak her zaman yanınızdayız ve elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Şahin, Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç, SKS Daire Başkanı Erkan Süveydas ve öğrenci antrenörlerinin de yer aldığı ziyaretten dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu aktaran Rektör Yılmaz; "Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorsunuz. Gerek öğrencilerimiz gerekse de akademik ve yönetici kadrolarımız üniversitemizin başarısı için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu bizleri ayrıca gururlandırıyor. Hepinizi gönülden bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Rektör Yılmaz, ziyarette gelen BUÜ öğrencisi ve milli sporcu Berke Akçam, Hatice Kübra İlgün, Sude Çiftçi ve Melike Kasapoğlu'na başarılarından ötürü çeşitli hediyeler takdim etti. - BURSA