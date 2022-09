Bursa spor haberi... Bursa Büyükşehir artık hentbolda da boy gösterecek

Bursa'da futbol dışındaki 23 branşta aktif olan, ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atan Büyükşehir Belediye spor Kulübü, artık hentbolda da boy gösterecek.

Bursa'nın sporda da marka kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesisler, malzeme ve nakit destekleri sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sporcu ve sağlıklı nesil yetişmesi amacıyla gençleri sporla buluşturmaya devam ediyor. Toplam 23 farklı branşta '150'si milli sporcu olmak üzere' yaklaşık 2 bin lisanslı sporcusu bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 24'üncü branş olarak hentbolu da bünyesine kattı. 'Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden' Mudanya takımı sporcularını Büyükşehir ailesine katan sözleşme; BURFAŞ Mudanya Sosyal Tesisleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, kulüp yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve ailelerinin katıldığı törenle imzalandı.

Hedef Süper Lig

Büyükşehir ailesine katılan sporculara 'Hoş geldiniz' diyerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'her çocuğu bir sanat ve spor dalıyla buluşturmak' gibi bir hedeflerinin olduğunu hatırlattı. Büyükşehir olarak 240 amatör kulübe dışarıdan destek verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Mudanya'da mücadele eden hentbol takımının durumu bana ilk anlatıldığında, ilçe belediyesinin destek olmasının daha doğru olacağını ancak bizim de her türlü desteği verebileceğimizi söyledim. Hentbol takımımızın destek görmediğini öğrendik ve sonrasında gerekli görüşmeler yapıldı. Nihayetinde yeni bir branş açalım dedik. Bir kere sporcularımız, tamamen Bursa çocuğu. Bu beni cezbediyor. Alttan çocuklar da yetişecek. Burada aile ortamı gördüm. Ailemizin yeni üyesi hentbol takımımız oldu. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. İnşallah temennimiz, şampiyon olurlar ve Süper Lig'e çıkarlar. Onların her zaman yanında olacağız. Kazasız, sıkıntısız, başarılarla dolu bir sezon olur inşallah" dedi.

"En büyük başarı aile olmak"

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de, "Başarımız 'sadece skor tabelaları değil' bizim aile olabilmemiz. Birlik içerisinde bulunduğumuz zaman, kendimizi başarılı sayacağız. Hentbol takımımızın serüveni, 9 yıl önce okul seçmeleriyle başladı. 4 yıldır da liglerde mücadele ediyorlar. Son 2 sezondur 1. Lig'deler. Geçen sezon play-off oynadılar. Ayrıca 5 Türkiye şampiyonluğu olan ve 5 milli sporcusu bulunan bir takımımız var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Hem sporcularımız hem velilerimiz hem de Mudanyalılar adına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a teşekkür ediyorum. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu göstermiş oldu" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'nde mücadele takım oyuncuları kendilerini Büyükşehir Belediyesporlu yapan sözleşmeleri imzaladı. - BURSA