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Bursa'da 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın İlk Günü Tamamlandı

Bursa'da yapılan 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan 'Baja Resital'de, çekişmeli geçen ilk gün yarışları tamamlandı. Yarışçılar, 70 kilometrelik bir özel etabı geçerek Türkiye şampiyonu unvanı için mücadele etti.