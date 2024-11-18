Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu'nda 8.3 Milyon TL Bağış Toplandı

Bursa'da 11. Eker I Run Koşusu'nda 8.3 Milyon TL Bağış Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Ekim'de Bursa'da düzenlenen 11. Eker I Run etkinliğine 5 bin koşucu katıldı. Organizasyon kapsamında yapılan Yardımseverlik Koşuları ile 8.3 milyon TL'lik bağış toplandı ve 18 sivil toplum kuruluşu desteklendi.

Eker Süt Ürünleri tarafından 6 Ekim tarihinde Bursa'da düzenlenen 11'inci Eker I Run'da, 5 bin koşucu yer aldı. Organizasyon kapsamında Adım Adım aracılığıyla gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları ile de sivil toplum kuruluşlarının (STK) projeleri için şimdiye kadar toplanan en büyük bağış miktarlarından birine erişildi.

11'inci Eker I Run, "Yola Çık!" mottosuyla 6 Ekim tarihinde Bursa Eker Meydan'da düzenlendi. 13 farklı ülkeden ve 38 farklı şehirden 5 bin kişinin katıldığı 11'inci Eker I Run'da; Uludağ'ın zirvesinden Bursa Eker Meydan'a doğru koşulan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı'nın yanı sıra 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları, 5K, 15K Koşuları ve Paten Yarışı yapıldı.

Bursalı sporseverlerin yanı sıra otuzdan fazla şehirden katılımcının bir araya gelerek farklı deneyimler yaşadığı etkinlikte, adımlar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yardımseverlik için de atıldı. STK'ları desteklemek için yapılan Yardımseverlik Koşuları, 11. Eker I Run'ı aynı zamanda büyük bir iyilik organizasyonu haline getirdi. Yardımseverlik Koşuları'na katılan koşucuların ve bağışçıların desteği ile birlikte Adım Adım çatısı altındaki STK'ların toplumsal değer oluşturan projeleri için kaynak oluşturuldu. Etkinlik sırasında başlayan yardımseverlik kampanyaları, etkinliğin ardından da yapılan bağışlarla sona erdi.

Toplam kaynak 8 milyon 300 bin TL'ye ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında yapılan 10'uncu Eker I Run'da STK'ların projeleri için 2 milyon 700 bin TL'nin üzerinde bağış toplanmıştı. Bu yılki etkinlikte ise 5 binden fazla bağışçı, 660 gönüllü sporcunun katkısıyla 18 STK için 3.4 milyon TL bağış tutarına erişildi. Çocuklardan gençlere, kadınlardan doğaya ve hayvanlara kadar destek bekleyen 1200'e yakın faydalanıcıya katkı sağlandı. Eker I Run Koşuları'nda 2018'den 2024 yılına kadar STK'ların projeleri için toplam 8.3 milyon TL kaynak oluşturuldu.

İyilik peşinde koşan STK'lar şöyle açıklandı:

Etkinlikte iyilik peşinde koşan 18 STK'nın listesi şöyle: Açık Alan Derneği, AKUT, Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kansersiz Yaşam Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Koruncuk Vakfı, Nesin Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Parıltı Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD), UNICEF.

Yardımseverlik Koşuları kampanyalarında sıralamalar

En fazla bağış toplayan 5 STK; Bursa LÖDER, Türk Eğitim Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, UNİCEF ve Nesin Vakfı olarak sıralandı.

En fazla bağış sayısına ulaşan ilk 3 gönüllü sporcu; Serpil Soykan (Türk Eğitim Vakfı), Yıldız Yurttaş (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği) ve Didem Önal (Türk Eğitim Vakfı) oldu. Serpil Soykan (Türk Eğitim Vakfı), en fazla bağışa ulaşanlar listesinin de ilk sırasında yer alırken, ikinci sırada Itır Erhart (Nesin Vakfı), üçüncü sırada ise Zeliha Nurdan Dağlıoğlu (Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği) yer aldı.

Eker I Run'da Kurumsal Takımlar arasında da rekabet yaşandı. Kurumların ve saygın markaların koşu takımları etkinlikte ekip ruhunu pekiştiren bir mücadele ortaya koydu. Kurumsal Takımlarda en fazla bağış sayısına ulaşan ekipler Yeşim, Oyak Renault Koşuyor, MFI Running Club olurken; en fazla bağışa Yeşim, Evolog Turtles ve Oyak Renault Koşuyor takımları ulaştı.

Koşu grupları arasında ise Adım Adım Bursa, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Koşucuları ve Adım Adım Ankara hem en fazla bağış sayısına hem de en fazla bağışa ulaşan ilk üç ekip oldu.

2014 yılından bu yana düzenlenen ve istikrarlı bir şekilde büyüyen etkinlik, ilk kez yarışan amatör sporculardan profesyonel koşuculara kadar farklı özelliklere sahip katılımcıları buluşturuyor.

Uludağ'dan şehre uzanan ve doğayla iç içe koşma fırsatı veren muhteşem maraton parkurunun yanı sıra Eker Meydan'daki diğer parkur kategorileri ile ilgi çeken etkinliğin, gelecek yıl yeni rekorlarla yapılması bekleniyor. 12'nci Eker I Run, 5 Ekim 2025 tarihinde sporseverlerle buluşacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

Bebeğini çeteye kurban veren anneden kan donduran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

19 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Aslan burcu yorumu! 19 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ehliyet süresi uzatıldı mı? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.