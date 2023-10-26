Burhaniye'de Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Genç Koşuyor Projesi Hayata Geçti

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı kurum ve kuruluşların paydaş olduğu Cumhuriyetin 100. yılında 100 genç koşuyor projesi hayata geçti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ayaklı yolunda gerçekleşen koşularda büyük heyecan yaşandı. Toplam 6 kategoride düzenlenen yarışlara 100'nin üzerinde sporcu katıldı. Yarışmalara katılan ve emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum

Burhaniye ilçesinde, Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı kurum ve kuruluşların paydaş olduğu Cumhuriyetin 100. yılında 100 genç koşuyor projesi hayata geçti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ayaklı yolunda gerçekleşen koşularda büyük heyecan yaşandı.

Toplam 6 kategoride düzenlenen yarışlara 100'nin üzerinde sporcu katıldı. Yıldız erkek, Yıldız kız, Genç erkek, Genç kız ve veteran 25-40 yaş ve 40 yaş ve üstü ve ferdi olarak yapılan koşular sonucunda dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri verildi. Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, "Cumhuriyetin 100.yılında, geleceğimizi ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz gençlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Atatürk' Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözünü hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyetini daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için çok çalışmamız gerektiğini söylemiştir. Yarışmalara katılan ve emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" dedi. Başarılı sporcuların ödüller, İlçe Gençlik Spor Müdürü Aslan Alparslan ve diğer davetliler tarafından verildi. - BALIKESİR