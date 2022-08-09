Burdur haberleri: Milli judocular, İslami Dayanışma Oyunları için Burdur'da hazırlıklarını sürdürüyor Burdur haberleri: ANKARA (AA) Milli judocular, Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi son hazırlıklarını Burdur kampında yapıyor. ANKARA (AA) Milli judocular, Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi son hazırlıklarını Burdur kampında yapıyor. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, judo branşı müsabakalarının 15-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği oyunlarda, 7 kadın ve 7 erkek milli sporcu tatamiye çıkacak. Günde çift antrenmanla 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanan ay-yıldızlı sporcular, ev sahibi ülke olmanın avantajıyla madalyalar kazanmayı hedefliyor. Oyunlarda, 24 ülkeden 63 kadın ve 99 erkek judocu madalya mücadelesi verecek. Konya'da yarışacak milli judocular şöyle: Kadınlar: 48 kiloda Tuğçe Beder, 52 kiloda İlayda Merve Koçyiğit, 57 kiloda İrem Korkmaz, 63 kiloda Şeyma Özerler, 70 kiloda Minel Akdeniz, 78 kiloda Nurcan Yılmaz ve +78 kiloda Kayra Sayit. Erkekler: 66 kiloda Ejder Toktay, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bayram Kandemir, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve Ömer Kemal Aydın ile 100 kiloda Mert Şişmanlar. Spor AA / Fatih Çakmak Burdur Konya Spor Haberler

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