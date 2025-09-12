Burak Yılmaz, Gaziantep FK'da İki Yeni Transfer Hedefliyor

GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, transfer dönemi kapanmadan 2 oyuncu daha transfer etmek istediklerini ifade ederken, taraftarları önünde oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasını da kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Pazar günü saat 20.00'de sahasında Kocaelispor'u konuk edecek Gaziantep Fk, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalar ile sona erdi. Antrenman öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi başladıklarını ve bu nedenle çok mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, kısa sürede hem yönetim hem oyuncuların kendisine destek olduğunu ifade etti. Kısa sürede strateji ve nasıl bir oyun istediklerini göstermiş olduklarını anlatan Yılmaz, "Ama iki maç hiçbir şey değil, ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Kesinlikle ilk günkü ciddiyetle, aynı iştah ve arzuyla son haftada biz burada böyle olacağız. Kendi içimizde hedeflerimiz var ama bunu dillendirmek istemiyoruz. Gaziantep FK'da olduğumuz için çok mutluyum, hocalarımız çok mutlu. Bence oyuncularımız da yönetimimiz de mutlu. Eğer bir hava yakalarsak, hep birlikte olursak, Allah izin verirse Gaziantep FK'yı istediğimiz yere getireceğimizi düşünüyorum" dedi.

'SELÇUK DA BEN DE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞIRIZ'

Pazar günü oynayacakları eski takım arkadaşı ve Gaziantep FK'nın eski teknik direktörü Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Yılmaz, sert bir maç beklediğini söyledi. Genç teknik adam, "Kocaelispor ligin önemli takımlarından biri, önemli ve büyük bir camia. Yıllardır hasret kaldıkları lige tekrar döndüler. Lige biraz kötü başladılar o yüzden bizi burada sert agresif bir maç bekliyor. Biz de ona göre önlemlerimizi aldık, çalışmalarımızı yaptık. Tek hedefimiz içeride kazanmak. Burada taraftarlara çok ihtiyacımız var. Hepimiz aynı gemideyiz, kazanmak istiyoruz. Karşımızda kimin olduğu, kiminle oynadığımız, içeride mi, dışarıda mı oynadığımızın çok büyük bir önemi yok. O yüzden Kocaeli maçını inşallah kazanmak istiyoruz. Selçuk İnan'ın bu takıma emekleri oldu. Burada iyi de bir iş çıkardığını düşünüyorum. O kendi camiası, ben de kendi camiam adına kazanmak için çalışacağız. Selçuk İnan'ın orada olması ve bizim çok yakın arkadaş olmamız bunlar magazinsel işler. Takımı tanıyor olması belki kendisi için dezavantaj olabilir. Takımı tanıyor ama oyuncularımın performansını bilemez. Belki çok ekstra performans gösterecektir. Belki de o gün gününde olmayacaklar. Selçuk İnan'ın buraya emekleri olmuş, oyuncular üzerinde etki bırakmış değerli bir teknik direktör. Biz ve oyuncularım kazanmak için her şeyi yapacak" şeklinde konuştu.

'2 TAKIMLI BİR LİG OYNANIYOR'

Burak Yılmaz, büyük kulüplerin yüksek bütçeler ile yaptıkları transfer ile ilgili bu makasın kapanmayacağını kaydederek, 3 yıldır 2 takımlı bir lig oynandığını söyledi. Yılmaz, "Büyük takımlar ile Anadolu takımları arasındaki makasın kapanacağını düşünmüyorum. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Yaklaşık 3 yıldır 2 takımlı bir lig oynanıyor. Bu da kaliteyi gittikçe düşürüyor. Böyle durumlarda oyuncuların yürekleri, kişilikleri, karakterleri devreye giriyor. Her ne kadar makas açılmış olsa da biz elimizden geleni yapıp mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'2 OYUNCU DAHA ARAMIZA KATILACAK'

Burak Yılmaz, yeni katılan oyuncuların takıma adaptasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade ederek, 2 oyuncunun daha aralarına katılacağını ve transfer sürecini o şekilde kapatacaklarını söyledi. Yılmaz, "Oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var ama Melih'in hemen ilk maçtan performansını hep beraber gördük. Diğer oyuncularımız hazır değillerdi şimdi biraz daha hazır olmaya çalışıyorlar. Hazır olmak kolay değil iki haftalık süreçte. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Allah izin verirse 2 oyuncu daha aramıza katılacak. Hem kulübün mali şartlarını düşünüyoruz hem de kendi hedeflerimizi düşünüyoruz. Yönetimimiz ve başkanımız çok büyük emek sarf ediyor. Onları da düşünmek zorundayız. Gaziantep FK'ya yakışan oyuncular transfer etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi 2 oyuncu da yüzde 90 civarındayız. Bitti sayılır, ondan sonra da transferi kapatacağız. Ben değerli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.