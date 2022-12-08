Burak Yılmaz bir cümlesiyle Türk futbolseverleri çıldırttı! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Kariyerine Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" dedi. Türk futbolseverler, deneyimli golcünün bu sözlerine sert tepki gösterdi.

Fransa Ligue 1'de Lille ile tarihi bir şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, bir sezon sonra Fortuna Sittard'ın yolunu tuttu. Deneyimli golcü, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'de uygulanan yabancı sınırı ile ilgili tepki çeken bir açıklamada bulundu.

"TÜRK FUTBOLCU SAHAYA ÇIKARABİLİRLER Mİ?"

Yabancı sınırının düşürülmesi gerektiğini belirten Burak Yılmaz, "Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Çok yabancı istiyorsanız, yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Burak Yılmaz'ın bu açıklamaları sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar başta olmak üzere Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Galatasaraylılar yaptıkları paylaşımlarla, deneyimli golcüyü topa tuttu.