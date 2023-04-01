Bunlar alışık olmadığımız skorlar! Trabzon'da gol düellosunun galibi Kayserispor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Soyunma odasına 2-1 üstün giden konuk takım mücadeleden de 4-3 galip ayrıldı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Trabzonspor ile Kayserispor arasındaki maç, adeta gol düellosuyla başladı. Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor deplasmanında 1'inci dakikada Emrah Başsan'ın golüyle öne geçti.

3 DAKİKADA 2 GOL

Santranın ardından Trabzonspor direkt rakip kaleye yöneldi. Kayserispor'un kendi yarı alanında yaptığı paslaşmadaki hatayı affetmeyen Maxi Gomez, rakip savunmayı estetik şekilde çalımlayı şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 3. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

6 DAKİKADA 2 PENALTI

Trabzonspor ile Kayserispor'u karşı karşıya getiren maçta 6 dakikada iki penaltı kararı çıktı. 47'inci dakikada hızlı gelişen Kayserispor hücumunda Bartra'nın müdahalesi ile ceza alanında yerde kalan Carlos Mane, takımına penaltı kazandırdı. Penaltıda topun başına geçen Bernard Mensah topu ağlara gönderdi ve durumu 3-1'e taşıdı. Mensah'ın golünden 2 dakika sonra Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür durumu 3-2 yaptı.

ENİS BARDHİ SKORU EŞİTLEDİ

53. dakikada ise ceza alanında topla buluşan Lazar Markovic vuruşunu yaparken Dimitrios Kolovetsios'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Trabzonspor'da penaltıyı kullanan Enis Bardhi hata yapmadı ve skor 3-3'e geldi.

SON SÖZÜ MANE SÖYLEDİ

Müsabakanın 64'üncü dakikasında Carlos Mane'nin ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Kayserispor, Trabzonspor deplasmanında bir kez daha öne geçti. Bu gol maçın skorunu belirledi.

Mücadelenin golleri şu şekilde;

Trabzonspor;

3' Maxi Gomez

50' Abdülkadir Ömür

54' Enis Bardhi (P)

Kayserispor;