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Bülent Uygun İstifadan Vazgeçti, Galibiyeti Taraftara Armağan Etti

Bülent Uygun İstifadan Vazgeçti, Galibiyeti Taraftara Armağan Etti
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından istifa etmeyi düşündüğünü ancak sevdiklerinin desteği ile vazgeçtiğini açıkladı. Maç sonrası basın toplantısında hakem eleştirisi yapan Uygun, dua okuyarak salondan ayrıldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etmek istediğini ancak vazgeçtiğini söyledi ve konuşmasının son bölümünde dua okuyup, salondan ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Değerlendireceğimiz aslında çok şey var, tabii değerlendirmek lazım. Bazen oyuna istediğiniz gibi başlayamıyorsunuz. Oynan oyunun içerisinde rakibimizin gücünü çok iyi biliyorduk. Bu süreçte hafta içi basına idmanları da kapattık. Pazartesi günü üniversitede idman yapacağız. Öğrencilerimize açık bir şekilde idman yapacağız. Taraftara galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Maçın hakemi tüm takdir haklarını rakibe verdi. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca bütün haklar rakibe veriliyor. Biz takım için gecemizi, gündüzümüze katıyoruz. Ben normalde bugün istifa edecektim ama sevdiklerimiz belli insanlar asla kabul etmiyoruz dediler. Daha sonra istifa etmekten vazgeçtim. Biz Sivas'ın gelişmesi için mücadele ediyoruz. Bizim her hareketimizi eleştirenler var" diye konuştu.

Bülent Uygun konuşmasının ardından dua okuyarak salonu terk etti. Uygun'un ne yapmaya çalıştığını kimse anlamadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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