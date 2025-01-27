Bucaspor 1928, Tuna Üzümcü yönetiminde ilk iki maçında başarılı sonuçlar aldı

Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Uğur Balcıoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine geçtiğimiz günlerde Tuna Üzümcü'yü getirdi. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısına genç çalıştırıcı ile başladı ve ilk 2 maçında istediği sonuçları almayı başardı. İç sahadaki Erbaaspor müsabakasında rakibini 3-2'lik skorla geçerek haftalar sonra kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, hafta sonu da Ankara Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Tuna Üzümcü de Ankara Demirspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Başkentte önemli bir puan aldıklarını vurgulayan Üzümcü, "Geçtiğimiz hafta kendi evimizde aldığımız üç puanın anlamlı olması için Ankara deplasmanından puan ve puanlarla dönmemiz gerektiğini tüm hafta boyunca ekibimle birlikte futbolcularımıza anlattık. Antrenmanlarımızda da bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Nitekim henüz maçın başında beşinci dakikada çok erken bir gol bulduk. Oyunun genelinde istediklerimizi sahaya yansıtan ve her puanın bizim için çok kıymetli olduğunu bilen futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Her hafta oyunumuzu daha da iyi yönde geliştirerek, sabır ve özveriyle istediğimiz noktaya ulaşacağız. Tüm taraftarlarımızı 1 Şubat Cumartesi günü evimizde oynayacağımız karşılaşmaya fırtınaya güç olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR