Üye Girişi
Haberler
78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği facianın nedeni kahretti
Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

78 kişiye mezar olan otelin sahibiyle ilgili bir büyük skandal daha
İsrail ordusu tampon bölgeye çekildi! Filistinliler, Gazze'nin kuzeyine doğru geçiyor

İsrail'den beklenen hamle geldi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Kartalkaya'daki yangında ölenlerin hatıralarına saygısızlık eden 3 kişi daha yakalandı

Vicdansızlar bir bir yakalanıyor! Bu kez yaşları 18'den bile küçük

Bucaspor 1928, Tuna Üzümcü yönetiminde ilk iki maçında başarılı sonuçlar aldı

Bucaspor 1928, Tuna Üzümcü yönetiminde ilk iki maçında başarılı sonuçlar aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde çıktığı iki karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İç sahada Erbaaspor'u yenen sarı-lacivertliler, Ankara'da da önemli bir puan aldı.

Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Tuna Üzümcü yönetiminde çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Uğur Balcıoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine geçtiğimiz günlerde Tuna Üzümcü'yü getirdi. İzmir ekibi, ligin ikinci yarısına genç çalıştırıcı ile başladı ve ilk 2 maçında istediği sonuçları almayı başardı. İç sahadaki Erbaaspor müsabakasında rakibini 3-2'lik skorla geçerek haftalar sonra kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, hafta sonu da Ankara Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Teknik Direktör Tuna Üzümcü de Ankara Demirspor müsabakasına dair açıklamalarda bulundu. Başkentte önemli bir puan aldıklarını vurgulayan Üzümcü, "Geçtiğimiz hafta kendi evimizde aldığımız üç puanın anlamlı olması için Ankara deplasmanından puan ve puanlarla dönmemiz gerektiğini tüm hafta boyunca ekibimle birlikte futbolcularımıza anlattık. Antrenmanlarımızda da bu yönde çalışmalarımızı sürdürdük. Nitekim henüz maçın başında beşinci dakikada çok erken bir gol bulduk. Oyunun genelinde istediklerimizi sahaya yansıtan ve her puanın bizim için çok kıymetli olduğunu bilen futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Her hafta oyunumuzu daha da iyi yönde geliştirerek, sabır ve özveriyle istediğimiz noktaya ulaşacağız. Tüm taraftarlarımızı 1 Şubat Cumartesi günü evimizde oynayacağımız karşılaşmaya fırtınaya güç olmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Sergen'den Galatasaraylıları delirtecek sözler
img

Trump dediğini yaptı! Yardımların tamamı durduruldu
img

Talisca Fenerbahçe'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak' | Mahmut Arıkan

"Yeni Yol ittifakına yeni partiler katılacak" | Mahmut Arıkan
Erkek tarafının isteği yüzünden düğünde ortalık savaş alanına döndü

Erkek tarafının isteği, düğünü savaş alanına çevirdi
Dilan Polat'ın başı yine derde girdi: Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum

Dilan Polat'ın başı yine derde girdi! Gözyaşlarına boğuldu
İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı

Kadıköy bit pazarında dehşet! İtalyan şefin oğlu yaşam savaşı veriyor
Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu

Müdür tutuklandı, otel gece yarısı apar topar kapatıldı
Bu kart durduk yere para kesiyor

Bu kart durduk yere para kesiyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.