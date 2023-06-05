Bucaspor 1928'in rakibi İskenderunspor oldu

TFF 2. Lig play-off grup finaline kalan Bucaspor 1928'in rakibi 1461Trabzon'u eleyen İskenderunspor oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynanan iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig play-off grup finaline kalan Bucaspor 1928'in rakibi 1461Trabzon'u eleyen İskenderunspor oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon oynanan iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirerek grup finali oynamaya hak kazanan Bucaspor 1928, çeyrek finalde 1461 Trabzon'u eleyen İskenderunspor'la eşleşti. İki ekip arasındaki ilk maç 7 Haziran Çarşamba günü Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Haziran Pazar günü Yeni Buca Stadyumu'nda olacak. Turu geçen takım, finalde 24Erzincanspor - Şanlıurfaspor maçının galibiyle 1. Lig'e yükselmek için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler kayıpsız devam etmek istiyor

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştığı İskenderunspor'a iç sahada ve dış sahada yenerek 2'de 2 yaptı. İzmir temsilcisi, normal sezonun ilk maçında deplasmanda 2-1 yenerken, ikinci devredeki ikinci maçta ise rakibini bu kez de 3-2 mağlup etmeyi başardı. Böylece sarı-lacivertliler bu sezon play-off grup finalinde karşılaşacağı İskenderunspor'a karşı yenilgi yüzü görmedi. - İZMİR