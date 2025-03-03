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Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 2-1 Geçerek Üçüncü Galibiyetini Aldı

Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 2-1 Geçerek Üçüncü Galibiyetini Aldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928, yeni teknik direktörü Engin Dursun'un ilk maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu galibiyet, İzmir ekibinin üst üste üçüncü başarısı oldu ve play-off hattına girebilmek için umutlarını artırdı.

Bucaspor 1928, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki 25. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor'u iç sahada 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 aldığı sonuçlarla yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tuna Üzümcü ile yollarını ayıran ve takımın başına Engin Dursun'u getiren sarı-lacivertliler, teknik adam değişikliğine rağmen kaldığı yerden devam ediyor. İzmir ekibi, 25. hafta mücadelesinde Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla geçti ve önemli bir galibiyete imza attı. Böylece Bucaspor 1928, yükselişini devam ettirerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Play-off hattının son basamağında bulunan birebir rakibini mağlup eden İzmir ekibi, puanını 38'e yükselterek 6. basamakla arasındaki farkı 2 puana düşürdü. Teknik Direktör Engin Dursun ve öğrencileri, gelecek hafta deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'nu hatasız geçip, rakibinin de puan kaybı yapmasıyla haftalar sonra play-off hattına girmeyi hedefliyor.

Dursun'dan ilk galibiyet

Daha önce 2019-2024 yılları arasında Bucaspor 1928'in altyapı takımlarını çalıştıran Engin Dursun, Teknik Direktör Tuna Üzümcü'nün ayrılmasının ardından hafta içinde sarı-lacivertlilerin başına geçti. Beyoğlu Yeniçarşıspor müsabakasıyla ilk karşılaşmasına çıkan 36 yaşındaki genç çalıştırıcı, ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Dursun'un Beyoğlu maçının ardından oyuncularına play-off hattına girebilmek için aynı performanslarının devam etmesi gerektiğini dile getirdiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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