Bucaspor 1928, Adıyaman FK ile deplasmanda karşılaşacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanıp 18 puanla Play-Off yarışına ortak olan Bucaspor 1928, yarın yeni teknik patronu Cüneyt Dumlupınar yönetimindeki ilk maçta Adıyaman FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kahta İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Adem Cinek düdük çalacak. Yaklaşık 2 hafta önce çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım ile yollarını ayıran sarı-lacivertli kulüp, daha önce anlaştığı Cüneyt Dumlupınar'ı resmen göreve getirdi. Geçen sezon da Bucaspor'da çalışan Cüneyt Dumlupınar'ın yardımcılıklarını Ümit Levent Zorluer, Kubilay Şendurur, Ahmet Yiğit ve İbrahim Raif Albay yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor