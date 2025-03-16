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Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor'u konuk eden Hatayspor, rakibini 3-2 mağlup etti. Akdeniz ekibi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 maç kazanmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla Akdeniz ekibi oldu ve bu sezon bir ilke imza attı.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Sivasspor, 23. dakikada Fode Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Hatayspor, Bilal Boutobba'nın 30. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

45-65 ARASI NEFES KESTİ

Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maçta ikinci yarının ilk 20 dakikasında 3 gol çıktı. Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz ile 2-1 öne geçti. Sivasspor, bu gole hemen cevap verdi. 58. dakikada sahneye çıkan Rey Manaj durumu 2-2 yaptı. Hatayspor, Guy-Marcelin Kilama'nın 65. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI

Hatayspor, Francisco Calvo'nun 78. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDILAR

Hatayspor, bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez üst üste iki hafta galibiyet aldı. Murat Şahin'in ekibi Hatayspor, ligde geçtiğimiz hafta da Trabzonspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Sivasspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçta ilk yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından Hatayspor, 19 puana yükseldi. Sivasspor, 27 puanda kaldı. Hatayspor, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Bu sezon bir ilki başardılar! Hatayspor, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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