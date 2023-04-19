Bu pozisyon çok konuşuldu! Fenerbahçe'ye verilmeyen penaltı sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısında Lucas Lima'nın koluna gelen top sonrası penaltı için itirazda bulundu. Beklenen karar çıkmayınca sosyal medya yangın yerine döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan pozisyon ortalığı ayağa kaldırdı.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Sarı-Lacivertliler'de 24. dakikada Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapmak istedi. Başakşehir savunması topu kesti. Fenerbahçe, Lucas Lima'nın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem ve VAR ekibi devam kararı verdi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Sarı-Lacivertli taraftarlar, Başakşehir-Fenerbahçe maçında ev sahibi ekibin futbolcusu Lucas Lima'nın ceza sahası içinde eline gelen topun ardından sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

İşte sosyal medyadaki tepkiler: