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Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Spor Haberleri

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti. Güzel sporcunun paylaşımına sevenleri tarafından "Tablo gibisin" yorumları yapıldı.

VakıfBank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı olan Zehra Güneş, bu kez verdiği pozlarla gündem oldu.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak gittiği davetten paylaşımlar yaptı. Güzel sporcunun o kareleri hayranları tarafından büyük beğeni aldı.

"TABLO GİBİSİN"

Güzel voleybolcu modaya uydu ve denim elbisesiyle pozlar verdi. Straplez detaylı elbisesiyle otelin merdivenlerinde poz veren Zehra, güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı. Zehra Güneş'in pozlarına "Çok güzel zarif görünüyorsunuz", "Tablo gibisin" yorumları yapıldı.

İşte Zehra'nın paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları;

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

İşte Zehra'nın o pozları;

Bu halini unutun! Katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Bu halini unutun! Zehra Güneş, katıldığı davette giydiği kıyafetle büyüledi: Tablo gibisin

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Zehra Güneş Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Metin Yalcin:

Allah sevdiğine bağışlasın ..

Cevap Yaz19Yayından Kaldır
DODOK DODOK:

Gogh görse ağlardı...

Cevap Yaz12Yayından Kaldır
500
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