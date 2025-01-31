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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna kaldı. Maçın son dakikalarında Braga'nın attığı gol iptal olmasa, sarı lacivertliler Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise Avrupa'ya veda etti.

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar maçın son dakikalarında adeta ecel terleri döktü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Braga'nın 90+4'de attığı gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın gol atması halinde Avrupa'ya veda edecek olan sarı lacivertliler Braga'nın 90+4'te gelen golünün ardından adeta şoka uğradı. Fakat ardından gelen ofsayt kararı sonrası Fenerbahçeliler derin bir 'oh' çekti.

BRAGA ELENDİ

Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise son dakika iptal olan golle Avrupa'ya veda etti ve kahroldu.

İşte o pozisyon;

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Yazik Bragaya. Fener Avrupa'da averaj takımı olur hakem jokeri olmadığı için

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Haber Yorumlarıbayram sevinç:

Kesin Galatasaraylısın bu ülkeyi sevseydin böyle demezdin

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Haber Yorumlarıoğuz:

ne fark eder yine elenecek

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

Galatasaraylıyım. Biz eleniriz fener devam eder. oyuncu kalmadı play ofta kim oynayacak. yarısı cezalı. fener takviyeleri yaptı. şampiyonluk bile gidebilir.

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