Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve adını play-off'a yazdırdı. Sarı lacivertli taraftarlar maçın son dakikalarında adeta ecel terleri döktü.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Braga'nın 90+4'de attığı gol iptal edilmeseydi Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenecekti. Braga'nın gol atması halinde Avrupa'ya veda edecek olan sarı lacivertliler Braga'nın 90+4'te gelen golünün ardından adeta şoka uğradı. Fakat ardından gelen ofsayt kararı sonrası Fenerbahçeliler derin bir 'oh' çekti.

BRAGA ELENDİ

Braga'nın iptal edilen bu golünden sonra Fenerbahçe de 24. sırada kalarak averajla play-off turuna kalmayı başardı. Braga ise son dakika iptal olan golle Avrupa'ya veda etti ve kahroldu.

İşte o pozisyon;