"Bu gerçeği değil Netflix, kimse gizleyemez" diyen ünlü yorumcudan Fatih Terim belgeseline olay tepki

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in kariyerini konu alan "TERİM" belgeseli gösterime girdi. Özellikle sarı-kırmzılı taraftarların büyük beğenisini kazanan belgesel için ünlü yorumcu Adnan Aybaba bomba bir yorumda bulundu. Belgeselde yer alan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırdığı bölüme değinen Aybaba, "FETÖ'nün polisleri o gün Fenerbahçe'yi kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gerçeği Netflix değil, kimse gizleyemez." dedi.

Galatasaray ve Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan teknik direktör Fatih Terim'in kendi hayatı ve kariyerini konu alan belgesel "TERİM" gösterime girdi. Büyük bir ilgiyle izlenen yapım için ünlü yorumcu Adnan Aybaba'dan çarpıcı bir çıkış geldi.

"YAŞANANLARA SADECE TERİM VE GALATASARAY GÖZÜNDEN BAKILAMAZ"

Adnan Aybaba sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs günü Kadıköy'de yaşananlara sadece Terim ve Galatasaray gözünden bakılamaz. Ne olduğunu anlatacağım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KUMPAS KURBANIYDI"

Aybaba daha sonra bir paylaşım daha yaparken, "Fatih Terim belgeselinde 12 Mayıs'ta Kadıköy'de yaşananlar Terim ve Galatasaray'ın gözünden veriliyor. Oysa o günlerde Fenerbahçe kumpas kurbanıydı. FETÖ'nün polisleri de o gün F.Bahçe'yi kötü göstermek için ellerinden geleni yaptılar. Bu gerçeği Netflix değil kimse gizleyemez." dedi.