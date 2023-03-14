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Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in antrenmanda çekilmiş fotoğrafında sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'nin arka planda gülüyor olmasına büyük tepki gösterdi. Sevilla maçındaki kötü performansı sonrası taraftarın hedefi olan milli futbolcu için "Arkadakini görünce tadım kaçtı", "İrfan niye gülüyor?" gibi yorumlar yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular antrenmanda çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

İspanya'da oynanan Sevilla maçında kötü bir performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe taraftarının hedefi olmuştu. Milli futbolcunun, Arda Güler'in antrenmanda çekilmiş fotoğrafında arka planda gülerken kadraja yansıyan hali büyük tepki çekti.

SERT İFADELER KULLANDILAR

Adeta İrfan Can Kahveci'yi görmeye tahammülü bile kalmayan bir grup Fenerbahçe taraftarı, fotoğrafın altında milli futbolcuya sert ifadelerle yüklendi. Taraftarlar, "Arkadakini görünce tadım kaçtı" ve "İrfan niye gülüyor?" gibi yorumlar yaptı.

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle:

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

İrfan Can Kahveci Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Amokachi:

Bu Arda Güler' in acilen kendini 8 numaraya ya da kanada evirmesi lazım. Dünya futbolunda 10 numara pozisyonunun önemi yok. Bu sezon sonuna kalmadan, 8 numara oynamayı öğrenmezse; bu yetenekle Anadolu takımlarının yolunu tutacak.

Cevap Yaz33Yayından Kaldır
TT:

Bırakın adamın yaşama sevincini kırmayın arkadaş... Gülecek tabi ki... Hayat bir gün, o da bugün...

Cevap Yaz59Yayından Kaldır
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