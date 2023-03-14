Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'in antrenmanda çekilmiş fotoğrafında sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'nin arka planda gülüyor olmasına büyük tepki gösterdi. Sevilla maçındaki kötü performansı sonrası taraftarın hedefi olan milli futbolcu için "Arkadakini görünce tadım kaçtı", "İrfan niye gülüyor?" gibi yorumlar yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe, Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcular antrenmanda çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Arda Güler ve İrfan Can Kahveci'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf sosyal medyada tepki çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN GÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

İspanya'da oynanan Sevilla maçında kötü bir performans ortaya koyan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe taraftarının hedefi olmuştu. Milli futbolcunun, Arda Güler'in antrenmanda çekilmiş fotoğrafında arka planda gülerken kadraja yansıyan hali büyük tepki çekti.

SERT İFADELER KULLANDILAR

Adeta İrfan Can Kahveci'yi görmeye tahammülü bile kalmayan bir grup Fenerbahçe taraftarı, fotoğrafın altında milli futbolcuya sert ifadelerle yüklendi. Taraftarlar, "Arkadakini görünce tadım kaçtı" ve "İrfan niye gülüyor?" gibi yorumlar yaptı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar şöyle: