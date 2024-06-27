Üye Girişi
Haberler

Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi Türk fenomeni paylaştı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Röportaj Adam" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz maçında yerinde takip ettiği sırada Cristiano Ronaldo ile aynı karede alan fotoğrafı gündem olmuş ve Portekizli yıldızın 2005'te hayatını kaybeden babasına benzetilmişti. Bu benzerlik karşısında Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da tepkisiz kalmadı. Meşhur kareyi TikTok hesabından paylaşan Dolores, "Çok benzer" notunu düştü.

Sosyal medya fenomeni "Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye- Portekiz maçını tribünden takip etmiş, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer aldığı fotoğraf viral olmuştu. Ronaldo'nun annesi de bu fotoğrafı paylaşarak Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.

BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

"Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz mücadelesini tribünden izlemişti. Cristiano Ronaldo ile aynı karede bir fotoğrafı yayınlanan Karaca, Portekizli dünya yıldızının 2005'te yaşamını yitiren babasına benzetilmişti.

RONALDO'NUN ANNESİ PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak "Çok benzer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi, Türk fenomeni paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Mahsun Karaca Sosyal Medya Portekiz Türkiye Futbol Magazin Yaşam Spor Haberler

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

 'Öğrencisi öldürdü' deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

"Öğrencisi öldürdü" deniliyordu! Müdür yardımcısı cinayetinin ardından bambaşka bir sebep çıktı

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! EURO 2024 ne zaman bitiyor? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! 28 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 28 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Koca Bulma Sanatı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Haziran Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Öldürme Arzusu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldürme Arzusu filmi ne zaman, nerede çekildi? 28 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Haziran burç yorumları nedir? Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kader filmi ne zaman, nerede çekildi? Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi?
Yeni bir Seçil Erzan vakası daha! Taktik aynı, vurgun 200 milyon lira

Yeni bir Seçil Erzan vakası daha! Taktik aynı, vurgun 200 milyon lira
500

Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

adamımi ellemeyin Ronaldo evlat edinsin baba diye

17
2
yanıtYanıtla
Jon snow:

Babaa

6
0
yanıtYanıtla
Mert can Bayram:

Zaten o roportaj adam mahsun bizim arkadasimiz adanali uzerinde de demirspor forma var su an almanyada turnede

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title