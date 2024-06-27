Bu benzerlik onu da şaşırttı! Ronaldo'nun annesi Türk fenomeni paylaştı

Sosyal medya fenomeni "Röportaj Adam" Mahsun Karaca, Türkiye- Portekiz maçını tribünden takip etmiş, Cristiano Ronaldo ile aynı karede yer aldığı fotoğraf viral olmuştu. Ronaldo'nun annesi de bu fotoğrafı paylaşarak Karaca'yı Ronaldo'nun babasına benzetti.

BABASIYLA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

"Röportaj Adam" ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca, EURO 2024 F grubunda oynanan Türkiye - Portekiz mücadelesini tribünden izlemişti. Cristiano Ronaldo ile aynı karede bir fotoğrafı yayınlanan Karaca, Portekizli dünya yıldızının 2005'te yaşamını yitiren babasına benzetilmişti.

RONALDO'NUN ANNESİ PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak "Çok benzer" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;