Başakşehir FK'nın Hırvat oyuncusu Brnic: 'Süper Lig, dünyanın en iyi 10 liginden birisi'

Başakşehir FK'nın Hırvat kanat oyuncusu Brnic, DHA'ya konuştu:

RAMS Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, "Kesinlikle dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi diyebilirim. Sıralamada ilk 10'a kesinlikle girer. İlk 2 ayım zordu benim için" dedi.

TENİS

- Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3'üncü Turu'nda Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

TRANSFER

- Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

GALATASARAY

17.00 Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

1'İNCİ LİG

20.00 Adana Demirspor - Bandırmaspor

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Baskonia Vitoria-Gasteiz

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Glint Manisa Basket - ONVO Büyükçekmece Basketbol

BUZ HOKEYİ

20.00 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 4'üncü maçında Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya gelecek.