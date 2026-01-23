Haberler

Başakşehir FK'nın Hırvat oyuncusu Brnic: 'Süper Lig, dünyanın en iyi 10 liginden birisi'

Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, Süper Lig'in kalitesi hakkında konuşarak, dünyanın en iyi 10 ligi arasında yer aldığını belirtti. Brnic, Türkiye'yi ve kültürünü sevdiğini ifade ederek hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu vurguladı.

Başakşehir FK'nın Hırvat kanat oyuncusu Brnic, DHA'ya konuştu:

RAMS Başakşehir FK'nın Hırvat futbolcusu Ivan Brnic, "Kesinlikle dünyanın en iyi 10 liginden bir tanesi diyebilirim. Sıralamada ilk 10'a kesinlikle girer. İlk 2 ayım zordu benim için" dedi.

'Süper Lig, dünyanın en iyi 10 liginden birisi'

'Crespo ve Operi beni en iyi anlayan isimler'

'Bizim işimiz sahada top oynamak'

'Üç büyüklere gol atmak daha değerli'

'Shomurodov çok çalışkan bir oyuncu'

'En zorlandığım takım Göztepe'

' Türkiye'yi ve kültürünü çok seviyorum'

'Hedefimiz Avrupa kupaları'

