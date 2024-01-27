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Brand Group Alanya Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Antakya Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Berkun Eber Üstündağ, Turgut Lelik, İsmail Koçak, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kuklinski (Fatih Yörümez, Murat Karakaya, Yiğit Hamza Aslan, Gjorgiev)

Brand Group Alanya Belediyespor : Umut Durur, Cafer Kirkit, Saadat, Uğur Kılınç, Seganov, Emin Gök (Ali İhsan Heper, Bertuğ Öndeş, Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)

Setler: 25-23, 25-23, 25-27, 20-25, 17-19

Süre: 166 dakika (31, 39, 36, 27, 33 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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