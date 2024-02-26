Bozdoğan ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu yatırımı tamamlanıyor

Aydın'ın dört bir yanında spor yatırımları yükselmeye devam ederken, Bozdoğan ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzu yatırımının bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Bozdoğan ilçesindeki hayata geçirilen yüzme havuzu yatırımında sona yaklaşılıyor. Bozdoğan'da 2024 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete girmek için gün sayıyor.

Yapılan çalışmalar için Bozdoğan'a giden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Genç sporcuların yüzme becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak modern tesislerin önemine dikkat çeken Müdür Fillikçioğlu, yeni nesil sporcuların yetişmesine katkı sunan tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - AYDIN