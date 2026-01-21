Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek. İlk gün oynanan maçlarda birçok sürpriz sonuç alındı ve üst tur ile play-off dengeleri büyük ölçüde şekillendi. 7. hafta itibarıyla son 16 turunu garantileyen tek takım Arsenal oldu. Atalanta, Atletico Madrid, Bayern Münih, Inter, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sporting CP ve Tottenham play-off turuna kalmayı garantiledi. Kairat Almaty ve Villarreal, Devler Ligi'ne veda eden ilk takımlar oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta, gruplarda dengeleri değiştirecek kritik karşılaşmalarla tamamlanıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI
İLK GÜN ALINAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
7. haftanın ilk maç gününde alınan sonuçlar şöyle oldu:
- Kairat Almaty – Club Brugge: 1-4
- Bodo/Glimt – Manchester City: 3-1
- Real Madrid – Monaco: 6-1
- Inter – Arsenal: 1-3
- Villarreal – Ajax: 1-2
- Tottenham – Dortmund: 2-0
- Sporting CP – PSG: 2-1
- Olympiakos – Leverkusen: 2-0
- Kopenhag – Napoli: 1-1
SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIM
PLAY-OFF TURUNU GARANTİLEYENLER
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA EDENLER
GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
GALATASARAY – ATLETICO MADRID
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.
QARABAĞ – EINTRACHT FRANKFURT
Son haftalarda düşüş yaşayan Qarabağ FK, Bakü'de Frankfurt karşısında ilk 24 hedefini canlı tutmak için sahaya çıkacak. Frankfurt ise ilk 24 iddiasını korumak istiyor.
ATALANTA – ATHLETIC BILBAO
Formda Atalanta, bu maçı kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao için karşılaşma, "tamam ya da devam" niteliği taşıyor.
BAYERN MÜNİH – UNION SG
5 galibiyetle dikkat çeken Bayern Münih, galip gelerek ilk 8'i garantilemek istiyor. Union SG ise ilk 24 umutlarını sürdürmek için puan arıyor.
CHELSEA – PAFOS
Chelsea, kazanması halinde ilk 8 yarışını sürdürecek. Pafos ise Londra'dan puanla dönerek ilk 24 şansını son haftaya taşımayı hedefliyor.
JUVENTUS – BENFICA
Juventus, üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek istiyor. Benfica için ise puan kaybı büyük risk anlamına geliyor.
MARSİLYA – LIVERPOOL
Marsilya, son haftalardaki çıkışıyla ilk 24'e girerken, Liverpool 12 puanla ilk 8 hedefini koruyor.
NEWCASTLE – PSV
Newcastle, ilk 8'e tutunmak isterken PSV sürpriz sonuçlarla ilk 24'te kalma mücadelesi veriyor.
SLAVIA PRAG – BARCELONA
Barcelona, alınan son sonuçlarla ilk 8 umutlarını yeniden canlandırdı. Slavia Prag ise matematiksel olarak zor bir durumda.