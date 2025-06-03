Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Wanda Nara'nın gönlünü Psg'li yıldız Achraf Hakimi'ye kaptırdığı öne sürüldü.

BOMBA İDDİA

Wanda Nara'nın ardından China Suarez ile birlikte olmaya başlayan Icardi, sosyal medyadan yeni ilişkisine dair peş peşe paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Icardi ve Suarez aşklarını doludizgin yaşarken, Wanda Nara önceki gün bombayı patlattı.

FİNAL MAÇINI BİLE İZLEDİ

Arjantin basınında yer alan habere göre Wanda Nara üçüncü kez kalbini bir futbolcuya kaptırdı. O isim Paris Saint-Germain'le birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan Achraf Hakimi.

Ünlü Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda'nın Icardi'nin eski takım arkadaşı PSG yıldızı Achraf Hakimi ile romantik bir ilişki içinde olduğunu iddia etti. Nitekim Wanda Nara'nın Inter ve PSG arasında Münih'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalini stadyumda izlemesi ve Hakimi'yi paylaşması da dedikoduları güçlendirdi. İkiliden konuya dair bir açıklama gelmedi.

Hakimi ise geçtiğimiz yıllarda eski eşine nafaka ödememek için başvurduğu akıllara zarar yöntemle gündeme gelmişti. Achraf Hakimi 24 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmasının ardından eşi tarafından boşanma davası açılmıştı.

BÜTÜN MAL VARLIĞI ANNESİNİN ÜSTÜNE

Boşanma davasında ise ilginç bir olay yaşandı. Hiba Abouk, mal varlığının yarısını talep etti fakat Achraf Hakimi'nin üstüne kayıtlı hiçbir şey olmadığı ortaya çıktı. Achraf Hakimi tüm mal varlığını annesi Sadia Mouth'ın üzerine yaptığı için üzerinde hiçbir şey gözükmüyor.