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Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia ediliyor. İkilinin birlikte yemek yedikleri öne sürülürken, sosyal medyadan da birbirlerini takip ettikleri görüldü.

Galatarasay'ın başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

YEMEK YEDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İkilinin İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu'ndan ne de Okan Buruk'tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

TAKİPLEŞİYORLAR

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası ikilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıDüsünür:

Ben diyorum kirami odeyemiyorum bana ask haberi ile geliyorsunuz.

Yorum Beğen110
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Haber YorumlarıOzan Polat:

İki tane aşağılık işte ne olacak ..

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Vay Okan Efendi'ye bakın hele.. Şükrü Saraçoğlu'nun torunu Afra Saraçoğlu ile aşk yaşıyor.. Dikkat et Okan'ım. Fener ajanı olabilir o kadın.

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

iyide bizlere ne bundan? nerde seks yabıyosa yabıyo adam

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Haber YorumlarıKaptan:

afrada harbiden bombaymış

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Bence de en önemli haber buydu! O kadar çok Merak ediyorum ki. Birisi GS nin yüz kizartucisi olmuş bir diğeri de markaların. Yapmacik bu kadar olur. Millet can derdin de kasap mal derdinde.

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Haber Yorumlarıyasarkartal1970:

Okan boydan kaybediyor

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Okan FB li Saraçoğluna Vuruk

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Haber YorumlarıMusa p:

Yeni yengemiz ??

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Haber Yorumlarıtolgn:

ufaklık para ve yara... peşinde, okanda sübyanci

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