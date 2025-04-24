Bomba iddia: Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk yaşıyor
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddia ediliyor. İkilinin birlikte yemek yedikleri öne sürülürken, sosyal medyadan da birbirlerini takip ettikleri görüldü.
Galatarasay'ın başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
YEMEK YEDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ
İkilinin İstanbul'un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu'ndan ne de Okan Buruk'tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.
TAKİPLEŞİYORLAR
Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası ikilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını daha da güçlendirdi.