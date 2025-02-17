Bomba iddia: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu

Gazeteci Tahir, Kum, kimin yöneteceği çok merak edilen ve uzun süredir tartışılan Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak hakem hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"TFF VE MHK, UEFA İLE GÖRÜŞTÜ"

Tahir Kum, TGRT Haber'de katıldığı "Stüdyo'da Futbol" programında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'nin UEFA ile ilişkileri iyi. Ataşehir'de UEFA bürosu da açılacak önümüzdeki günlerde. Sebebi 2032 Avrupa Şampiyonası. Biz yapacağız, bir ayağımız orada olacak. TFF başkanımız, geçen hafta UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya geldi. Hafta içerisinde MHK başkanımız da yurt dışına gitti. Bunların bir kısmındaki gerekçe derbi maçını yönetecek hakem triosuyla ilgili. Sadece saha hakemi değil, yardımcılarıyla birlikte derbi maçında yabancı hakem triosu sahada düdük çalacak büyük bir aksilik olmazsa.

"MHK, MELER İLE FİKİR ALIŞ YAPTI"

Bununla ilgili hem TFF başkanının hem de MHK başkanının temasları var. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun Halil Umut Meler ile bu konuda görüştüğünü ve üst düzey hakemlerle ilgili bir fikir alışverişi yaptığını öğrenmiş bulunmaktayım. TFF, son dönemde 5 tane hakem belirlemiş durumda, temasa geçilmiş durumda.

"TFF'NİN ELİNDEKİ HAZIR İSİM SLAVKO VINCIC"

Aldığım bilgiler doğrultusunda TFF'nin elinde hazır olan kişi, 1 Haziran 2024 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ve elit kategoride bulunan Sloven hakem Slavko Vincic. Vimcic, aynı zamanda UEFA Başkanı Ceferin'in vatandaşı.

"UEFA DERBİYE YABANCI GÖZLEMCİ DE GÖNDERECEK"

UEFA'nın bu müsabakaya yabancı bir gözlemci gönderme ihtimali de var. UEFA'nın kayıtlarına geçecek. Danimarkalı gibi yönet, al paranı, git olmaz. Bu karşılaşmanın gözlemcilerinden 1 ya da 2'sinin yabancı olma ihtimali var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yabancı hakem talebi var. Galatasaray'ın "Hayır" demediğini, bu işe sıcak baktığını duydum."

SLAVKO VINCIC KİMDİR?

Hakem Slavko Vincic, 25 Kasım 1979 Slovenya'da doğdu. 45 yaşındaki Vincic, UEFA ve FIFA tarafından düzenlenen birçok önemli futbol karşılaşmasında görev aldı. Hakemlik kariyerine Slovenya'nın yerel liglerinde başlayan Sloven hakem, gösterdiği başarılı performansla hızla yükselerek ulusal ve uluslararası maçlarda düdük çalmaya başladı. 2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası arenada hakemlik yapma hakkını kazandı. Slavko Vincic, 1 Haziran 2024'te Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan son Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.