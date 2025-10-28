Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun "aktif hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamaları sonrası, Süper Lig'den iki üst klasman hakeminin de bahis hesabı bulunduğu öne sürüldü.

O HAKEMLER KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından "bahis oynayan hakemlerin kimler olduğu" merak edilirken, gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Umut Eken'in iddiasına göre, Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan üst klasman hakemlerinden önemli isimlerin bahis hesapları tespit edildi.

BAŞ HAFRLERİNİ PAYLAŞTI

Eken, ulaştığı iki hakemin baş harflerini A.Ş. ve T.D. olarak açıkladı. Gazeteci, paylaşımında, "Hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç yönetenlerden. Diğeri ise geçen sezon verdiği kararlarla uzun süre gündemde kalan bir isim. İki hakemin hesabı da 2. ve 3. Lig'in yayın platformlarında değil, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hesabının bulunduğu bahis platformunda açılmış" ifadelerine yer verdi.

Eken, elde ettikleri bilgileri teyit ettikçe, avukatıyla görüştükten sonra hakemlerin isim ve soy isim baş harflerini paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

İşte o paylaşım;

ALT LİG HAKEMLERİ DE LİSTEDE

Bahis hesabı bulunan bir diğer hakem olarak F.A. ismi gündeme geldi. F.A.'nın, 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan bir platformda üyeliği bulunduğu öne sürüldü. Bu gelişme, skandalın sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadığını, alt lig hakemlerini de kapsadığını ortaya koydu.

TÜRK FUTBOLUNDA SİSTEM SARSILDI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ve sonrasında gelen iddialar, Türk futbolunda büyük bir temizlik sürecinin başlayabileceğini gösteriyor. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen tüm hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi bekleniyor. Futbol kamuoyu, şimdi gözünü TFF'nin açıklayacağı resmi listeye çevirmiş durumda.