Haberler

Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu
Güncelleme:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aktif hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamaları, Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Süper Lig'de iki üst klasman hakeminin bahis oynadığı öne sürüldü. Tartışmalar devam ederken bahis oynadıkları öne sürülen hakemlerden ikisinin baş harflerinin A.Ş. ve T.D. olduğu öne sürüldü.

  • Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı ve 152'sinin aktif bahis oynadığını açıkladı.
  • Gazeteci Umut Eken, Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan iki üst klasman hakeminin baş harflerini A.Ş. ve T.D. olarak paylaştı.
  • Bahis hesabı bulunan bir diğer hakem olarak F.A. ismi gündeme geldi ve 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan bir platformda üyeliği olduğu iddia edildi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun "aktif hakemlerin bahis oynadığı" yönündeki açıklamaları sonrası, Süper Lig'den iki üst klasman hakeminin de bahis hesabı bulunduğu öne sürüldü.

O HAKEMLER KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabı, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından "bahis oynayan hakemlerin kimler olduğu" merak edilirken, gazeteci Umut Eken, sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşım yaptı. Umut Eken'in iddiasına göre, Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan üst klasman hakemlerinden önemli isimlerin bahis hesapları tespit edildi.

Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

BAŞ HAFRLERİNİ PAYLAŞTI

Eken, ulaştığı iki hakemin baş harflerini A.Ş. ve T.D. olarak açıkladı. Gazeteci, paylaşımında, "Hakemlerden biri geçen sezon ve bu sezon en fazla maç yönetenlerden. Diğeri ise geçen sezon verdiği kararlarla uzun süre gündemde kalan bir isim. İki hakemin hesabı da 2. ve 3. Lig'in yayın platformlarında değil, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da hesabının bulunduğu bahis platformunda açılmış" ifadelerine yer verdi.

Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Eken, elde ettikleri bilgileri teyit ettikçe, avukatıyla görüştükten sonra hakemlerin isim ve soy isim baş harflerini paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

İşte o paylaşım;

Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

ALT LİG HAKEMLERİ DE LİSTEDE

Bahis hesabı bulunan bir diğer hakem olarak F.A. ismi gündeme geldi. F.A.'nın, 2. ve 3. Lig maçlarını yayınlayan bir platformda üyeliği bulunduğu öne sürüldü. Bu gelişme, skandalın sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadığını, alt lig hakemlerini de kapsadığını ortaya koydu.

TÜRK FUTBOLUNDA SİSTEM SARSILDI

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ve sonrasında gelen iddialar, Türk futbolunda büyük bir temizlik sürecinin başlayabileceğini gösteriyor. Federasyonun, bahis hesapları tespit edilen tüm hakemleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmesi bekleniyor. Futbol kamuoyu, şimdi gözünü TFF'nin açıklayacağı resmi listeye çevirmiş durumda.

Haber YorumlarıHamit:

Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu hakemler ile kapatılır büyük takımları korurlar ama böyle bir Adalet Adalet değildir gereken cezayı kesecek yürekli adamlar lazım inşallah dünya futbol unu yönetenler bu pisliği yapanlara gereken cezayı keser inşallah Yoksa türk futbolu temizlenmez temizleyecek olsalardı yıllardır hakemlerin yaptıkları ortada kara para aklama yeri ülke Mafya ve net söylüyorum bu patronların yolsuzluk rüşvet buna göz Yuman devlet memurları hakimi savcısı avukatı hepsi bu işin içinde sizce temizlenir mi hiç sıy

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Birisi ali şansalan gs nin vazgeçilmez hakemi gsnin şampiyonluklarında bayabi pay sahibi

Haber Yorumlarınurullah sari:

İsimler net açıklansın.Hirsiza hırsız demek suç mu?

Haber YorumlarıTolga Noyin:

Durum buyken Türkiye Liginin sportif gerçekliği var mı yok mu?

