Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Galibiyete seviniyorum ama birkaç maç daha var"

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Kocaelispor maçının ardından, "Galibiyete seviniyorum ama birkaç maç daha var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor deplasmanda Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "Oyuncu kalitesi anlamında Kocaelispor bu ligin en iyi kadrosu. Geçen sezon TFF 1. Lig'de oynayan Muharrem Cinan var, diğerleri Süper Lig oyuncusu. Bizim de kendimize ait problemlerimiz var, ona rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Maç öncesi endişeli ve kaygılıydım. Maç başladığında 2-0 öne geçtik. Çok ciddi avantajdı, koruyabilirdik. Top bizdeyken Kocaelispor bize çok geçiş fırsatı verdi. Skoru çoğaltamadık. Sonra Kocaelispor topu tutup oynamaya başladı. 3-3'e geldi. Kocaeli deplasmanına gelip gol bulduğunuzda böyle goller yememelisiniz. Galibiyete seviniyorum ama birkaç maç daha var. 3-3 olunca Kocaeli'yi oyuna çok davet ettik. Takım şampiyon olmuş ama oynadı yani. Son dakikada kaleci de geldi. Futbolda var bunlar. Penaltıyla kazandık. Statsız ve küçük bütçelerle mücadele ediyoruz. Kocaelispor'u nasıl takdir etmek gerekiyorsa Boluspor'u da takdir etmek gerekiyor. Allah yardım ediyor, çok şükür. Kaldı 2 maç. Geçen yıl da play-off oynamıştım; inşallah bu sene de nasip olur. Emek bizden, takdir Allah'tan. Kocaelispor'a bize stadını verdiği için teşekkür ediyorum, Çorum'a da hassasiyetleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Bir çuval paranın gol attığını görmedim"

Kadro seçimiyle ilgili soruyu da yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı Koşukavak, "Güçlü kadrolarla oynamak kolay. Problem çözen insanlar kıymetli. Uzun süredir Bolu'da problemler var. Kadro, şehrin duyarsızlığı, statsızlık vs. Hiçbir mazeret en küçük başarının yerini tutmaz. Sonuçta 11 kişi oynuyoruz. Güçlü ekonomilere, yetenekli kadrolara karşı oynayabiliriz. Ben bir çuval paranın gol attığını görmedim. Zaman zaman oyundan düşseler de oyuncularım o karakteri, duruşu gösteriyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ