Boluspor-Sakaryaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23'üncü haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenen Boluspor'da teknik direktör Erdal Güneş, "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, nasıl bir kulübe, camiaya geldiğinin farkında olduğunu, Boluspor'da çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, "Karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunun, hedeflerinin farklı olduğunun farkındaydık. Sezon başında farklı hedeflerle kurulmuş bir Sakaryaspor vardı ama son haftalarda kadronun karşılığı olmayan bir sıralamadaydı." diye konuştu.

Güneş, Sakaryaspor'un devre arasında çok ciddi takviyeler yaptığını aktararak, "Bizim için zor maç olacağını düşünüyorduk. Bizim içinde bulunduğumuz psikolojiden kurtulma adına oyuncularımın ciddi bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Saha çalışmalarından ziyade oyuncuların psikolojik olarak rahatlamalarına, sezon başındaki görüntülerine tekrar kavuşmalarına yönelik çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

Doğru teknik ve doğru çalışmalarla sonucu aldıklarını vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"Sadece bir maç kazandık. Hem bizim hem de takım için önemli bir başlangıçtı. Daha yolumuz uzun. Hafta içerisinde kupa maçımız var. Sayısal olarak biraz eksiğiz. Takviyelerimiz olacak. Bununla ilgili de yönetimle kontak halinde çalışıyoruz. Aramıza katılacak yeni arkadaşlarla hedefe odaklanmış, daha mücadeleci, daha iyi bir Boluspor izletiriz diye temenni ediyorum."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Yusuf Randa, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını, Boluspor'u tebrik ettiğini belirtti.

"Aslında maçın ilk yarısına baktığımız zaman kaybetmeyi hak ettiğimiz bir oyun olduğunu düşünmüyorum." diyen Randa, "Geçişlerle 2-3 tane çok net gol pozisyonumuz vardı, sonuçlandıramadık. En kötü 1 puan alabileceğimiz bir maçtı. Duran toptan yediğimiz bir gol, ikinci gol de artık oyun geçmişti yani. Bireysel bir hata yapmıştık, çok o kısma takılmıyoruz." dedi.

Randa, iki problemlerinin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Birisi bizden kaynaklı, birisi bizden kaynaklı olmayan. Çok fazla sayıda ilk 11 oyuncusu kaybettik transfer sürecinde. Akabinde son oynadığımız maçta Kakuta, Emre ve Caner gibi çok fazla maç oynamış, maç sayısı olan oyuncularımızın sakatlığı buna etken oldu. Bunlar bizden kaynaklı olmayan problemlerdi. Bizden kaynaklı olan problemler de transfer süreci içerisindeyiz. Geçen hafta Melih ile Poyraz bir antrenmanla maça çıktı. Bu hafta Fofana ile Ruan bir antrenmanla maça çıktı. Tabii ki bir kabuk değiştiriyoruz."

Sakaryaspor'un güçlü bir camia olduğuna vurgu yapan Randa, "Sakaryaspor altındır, altın çamura düşse de değerini kaybetmez. Sakaryaspor her zaman çok değerli ve güçlü bir camiadır. Biz şuna inanıyoruz ki teknik ekibimiz, futbolcu grubumuz, yönetim kurulumuz Sakaryaspor'u bu zor durumdan çıkaracaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.