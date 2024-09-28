Üye Girişi
Haberler

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'yi 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Boluspor'un gollerini Jefferson ve Avramovski kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Berk Yıldız'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Eren'in şutunda top kaleci Alperen'de kaldı.

64. dakikada defansın arkasına sarkan Paul Mukairu, ceza sahasına kadar sürdüğü top sonrası pasını Jefferson'a aktardı. Jefferson'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

81. dakikada orta sahadan topu süren Eren Aydın ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eren Aydın'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

90+5. dakikada kaleci hatası sonrasında topu kazanan Daniel Avramovski, kaleciyi çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül

Boluspor: Çağlar Akbaba, Berk Yıldız, Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Ali Ülgen dk.88), Fethi Özer, Oğuz Güçtekin, Jefferson (Daniel Avramovski dk. 75), Mukairu (Vusal İsgandarli dk. 90), Estrela (İshak Karaoğul dk. 88), Eren Aydın (Anıl Koç dk. 88)

Yedekler: Camara, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Kubilay Anteplioğlu, Hüsamettin Yener,

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Manisa FK: Alperen Uysal, Gameli, Moryke Fofana (Muhammed Kirpit dk. 80), Kaan Kanak, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Efe Taylan Altunkara (Diallo dk. 61), Oğuz Gürbulak (Kazım Can Kahya dk. 80), Daniel Ramirez, Kadir Kaan Yurdakul (Kerem Arık dk. 65), Bede Osuji (Wriedt dk. 61)

Yedekler: Yusuf Talum, Umut Erdem, Eren Karataş, Ensar Akgün, Hodzic

Teknik Direktör: Çağatay Çavuş

Goller: Jefferson (dk. 64), Avramovski (dk. 90+5) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Oğuz Kaan Güçtekin, Çağlar Akbaba (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Trendyol Boluspor 3-sayfa Manisa Futbol Spor bolu

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş

 İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP lideri, ABD dönüşü düğmeye bastı! Milletvekilinin istifasını istedi
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica Gil Vicente hangi kanalda? Benfica Gil Vicente maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Alanyaspor Rizespor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Rizespor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Kasımpaşa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? Osimhen sakatlandı mı? İŞTE SON DURUMU! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });